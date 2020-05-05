Над Литвой пройдут дождевые облака, похолодает

В других районах страны ожидается переменная облачность, поэтому будет достаточно солнечно. После обеда на востоке местами появятся дождевые облака, пройдут небольшие дожди с грозами. Будет дуть слабый северный ветер.

Температура на большей части территории Литвы составит 15-19 градусов, на взморье будет 11-13 градусов тепла, а на юго-востоке около 20 градусов тепла.

В среду на юго-востоке страны возможны назойливые дожди. Усилится северо-западный ветер- до 15-17 м/с.

Ночью будет 3-8 градусов тепла, прохладнее будет на северо-западе. Днем более солнечная погода ожидается на западе и в центральной части Литвы. Воздух прогреется до 13-18 градусов тепла.

В середине недели ненадолго похолодает.