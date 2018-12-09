Особенно интенсивные осадки ожидаются на Западе Литвы, в Клайпедском, Таурагском и Мариямпольском округах будет идти дождь, в других районах ожидается мокрый снег. В Вильнюсском, Паневежском и Утенском районах мокрый снег пойдет во второй половине дня или даже вечером.
Поскольку на востоке температура будет около 0 или будет чуть выше нуля, в некоторых районах весь день ожидается гололед, вечером ситуация ухудшится.
Чем ближе к морю, тем температура будет выше – 2-5 градусов тепла, однако и там не стоит терять бдительности, поскольку будет скользко, ожидаются смешанные осадки.
В понедельник ночью небо будет затянуто толстым слоем облаков, ожидаются осадки. Местами останется опасность гололеда, особенно в восточных районах в первой половине ночи. До полуночи температура будет колебаться в пределах 1 градуса мороза и 4 градусов тепла, позже потеплеет.
В понедельник почти на территории всей страны будет идти дождь, местами ожидается морось. На западе после обеда ожидается туман. Средняя температура поднимется до 1–5 градусов тепла.
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