"В Западной Литве (за исключением взморья) выпало немало снега. Со стороны моря идут новые снежные тучи, которые накроют многие районы страны, но больше всего осадков ожидается именно на западе", – сказано в фейсбуке на странице "Погода и климат в Литве".

По имеющимся данным, днем в западных районах выпадет 5-8 см снега. Условия на дорогах в некоторых районах будут сложными. "В других районах обильных осадков не ожидается, а сам снег пойдет ближе к вечеру.

Согласно прогнозам, в других районах выпадет не больше 5 см снега. Пока ситуация такова, что невозможно прогнозировать, где осадки будут самыми интенсивными, однако велика вероятность, что в Жемайтии (около Таураге, Шилуте, Шилале, Ретаваса и т.д.). Водители еще не привыкли к зимним условиям, поэтому им рекомендуется проявлять максимальную осторожность", – сказано на странице.

По данным meteo.lt, в понедельник прогнозируют осадки (в основном снег), местами обильные. Прогнозируют и гололед. Температура 0–4, на взморье 6 градусов тепла.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в ночь на 3 декабря будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются осадки (в основном снег). Будет скользко. Температура ночью 2–7 градусов мороза, на взморье около 0.

4 декабря во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшие: снег или мокрый снег, переходящий в дождь. Местами ожидается гололед, туман. Ночью будет 0–5 градусов мороза, на западе 1–4 градусов тепла, днем 2–7 градусов тепла, на взморье 8 градусов тепла.