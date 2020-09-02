В среду днем циклон направится на запад. Осадки пройдут во многих местностях, однако их количество и интенсивность будет разной. Во многих районах осадки будут кратковременные и небольшие. Меньше дождя сегодня будет на востоке страны. Кое-где ожидаются дожди с грозами. После обеда будет 18–23 градусов тепла.

В ночь на четверг местами, в основном на северо-востоке, пройдут небольшие дожди. Кое-где ожидается туман. Ночью будет 10–15 градусов тепла.

В четверг днем дождевые облака сместятся на запад. Там возможны небольшие осадки. Южный ветер усилится до 8–13 м/с. Днем будет 19-23 градуса выше нуля.