Юго-западный, западный ветер будет более спокойным, однако на на западной окраине Литвы ожидаются порывы до 15-18 м\с. На взморье ожидается около 16 градусов тепла, в Вильнюсе около 17, в Каунасе, Паневежисе и Шяуляй днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла.
В пятницу ночью небо над Литвой укроют более плотные и насыщенные влагой облака. Дождь будет идти постоянно, местами в западной части страны ожидаются более обильные осадки. На взморье поднимет волну сильный юго-западный, западный ветер, скорость которого составит 15-17 метров в секунду. Температура в тёмное время суток понизится до 8-13 градусов тепла.
В пятницу днём понадобятся и зонтики, и теплая одежда. В первой половине дня ожидается облачность с осадками, скорость ветра западного направления кое-где достигнет 15-17 метров в секунду. Во второй половине дня дождь утихнет, местами появится солнце.
Температура в этот день будет несколько ниже, чем в четверг: практически везде – около 17 градусов тепла, в Вильнюсе – лишь 16°С.
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