Сегодня влияние на погоду в нашей стране всё ещё будет оказывать циклон, находящийся у северо-западной окраины России. Как и вчера, в Литве пройдут кратковременные дожди, после которых будет проглядывать солнце.
© DELFI skaitytojas

Юго-западный, западный ветер будет более спокойным, однако на на западной окраине Литвы ожидаются порывы до 15-18 м\с. На взморье ожидается около 16 градусов тепла, в Вильнюсе около 17, в Каунасе, Паневежисе и Шяуляй днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла.

Статьи по теме:
Погода: жара отступит, изменения ожидаются по всей Литве
После рекордной жары – внезапные изменения

В пятницу ночью небо над Литвой укроют более плотные и насыщенные влагой облака. Дождь будет идти постоянно, местами в западной части страны ожидаются более обильные осадки. На взморье поднимет волну сильный юго-западный, западный ветер, скорость которого составит 15-17 метров в секунду. Температура в тёмное время суток понизится до 8-13 градусов тепла.

В пятницу днём понадобятся и зонтики, и теплая одежда. В первой половине дня ожидается облачность с осадками, скорость ветра западного направления кое-где достигнет 15-17 метров в секунду. Во второй половине дня дождь утихнет, местами появится солнце.

Температура в этот день будет несколько ниже, чем в четверг: практически везде – около 17 градусов тепла, в Вильнюсе – лишь 16°С.

Статьи по теме:

Ничего себе лето! В Финляндии выпал снег

В Финляндии говорят, что "финское лето короткое, зато...

Общество

Над Литвой – новый мощный циклон: разбушуются сильные ветра и дожди, похолодает ещё больше (1)

Сегодня влияние на погоду в нашей стране всё ещё будет...

Место сдачи ненужных вещей в Вильнюсе становится популярнее (6)

На интернет-сайтах жители делятся информацией о том,...

В Куршском заливе обнаружили затонувший куренас и сумку его капитана (1)

В среду после обеда в Куршском заливе обнаружили...

Стерилизованной без ее ведома женщине и ее мужу заплатят компенсацию 31000 евро (7)

Каунасский окружной суд (КОС) в среду присудил 31 тыс....

Из-за засухи в Литве объявлено экстремальное положение (3)

Из-за засухи, которая истощает сельское хозяйство...

TOP новостей

Грибаускайте поздравила Трампа с Днём независимости (8)

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила...

Над Литвой – новый мощный циклон: разбушуются сильные ветра и дожди, похолодает ещё больше (1)

Сегодня влияние на погоду в нашей стране всё ещё будет...

Правительство Литвы: минимальная зарплата в следующем году увеличится до 607 евро Директор ЛКП: в результате повышения ММЗ пострадают регионы (179)

Литовское правительство в среду одобрило повышение...

Социал-"трудовики" присоединились к коалиции: выдвинут ультиматум, касающийся Пранцкетиса (9)

После заседания президиума партии социал-"трудовиков",...

Место сдачи ненужных вещей в Вильнюсе становится популярнее (6)

На интернет-сайтах жители делятся информацией о том,...