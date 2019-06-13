Над Литвой - аномалии, вызванные жарой: ожидаются ливни и грозы

Стоит ожидать грозы с порывами ветра до 15-20 м / с. Наибольшая вероятность дождя будет в северной и западной частях Литвы. Несмотря на дождь во второй половине дня, воздух прогреется очень быстро. Во многих частях страны температура воздуха будет в пределах 31-35 градусов, в южных и юго-западных регионах - до 36 градусов тепла. Во второй половине дня воздух станет свежее.
В пятницу кратковременные дожди с грозой вновь ожидаются в большинстве регионов страны. Ночью ветер непостоянного направления будет слабым. Днём юго-западный, переходящий в западный, северо-западный ветер станет более ощутимым, во время грозы возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Ночь будет душной, воздух охладится лишь до 18-22 градусов. Днем в большинстве районов Литвы воздух прогреется до 27-32°С, и лишь в западной части страны будет прохладнее – 22-25 градусов тепла.
Жара сохранится и в выходные. Ночи станут более свежими – 13-18 градусов, а днём будет держаться тепло – 28-33 градуса, лишь на взморье будет прохладнее.
Потребление воды - огромное
Ранее в отчете говорилось, что в это время потребление воды выросло на 25%. Чтобы было проще представить, о каком количестве воды говорится, можно сказать, что мы сейчас используем воду в той мере, в которой она потребляется всем Вильнюсом, добавляя Лаздинай, Каролинишкес, Пилайте и Науйянинкай.
"У нас самая большая проблема в так называемое пиковое время. В течение дня люди используют разное количество воды. В течение дня мы работаем, мы не используем воду. Вечером возвращаемся, моемся, поливаем травку. Уровень воды затем увеличивается на 40-50 процентов", - объясняет специалист.
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