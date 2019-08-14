Над Куршским заливом образовался смерч-вихрь

Мужчина, который сделал фото, поделился ими в группе "Наша Неринга" (Mūsų Neringa). Фото были размещены в 10.30 ч.
Литовская гидрометеорологическая служба заверила DELFI, что такого явления не наблюдала, но они в Литве вполне возможны.
"Такое бывает, это не опасно", – сказала по телефону синоптик.
По ее словам, такой вихрь не всегда достигает земли. Однако в конкретном случае, вихрь опустился до залива. Такой вихрь может представлять угрозу.
"Конечно, если опускается до земли, то на узком участке может быстро кружить и доставить немало хлопот, но у нас такие вихри небольшие – они могут опускаться до земли, но их путь узкий, охватывает небольшую территорию. Это смерч-вихрь, маленький торнадо, если по-американски", – сказала синоптик.
По словам собеседницы, такое явление опасно, если наблюдается на суше или опускается на судно. Она сказала, что прогнозировать такое явление сложно.
"Их прогнозировать сложно. Когда мы прогнозируем шквал, т.е. горизонтальный ветер, вихрь бывает горизонтальным. Такое бывает во время грозы", – сказала синоптик.
По ее словам, он мог образоваться потому, что образовался температурный контраст, поскольку температура в заливе выше 20 градусов.
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