"Очень символично, что этот флаг над Каунасом подняли в конце 100-летия Литвы и в начале 100-летия с того дня как Каунас стал временной столицей страны", - сказал на церемонии поднятия флага вице-мэр Каунаса Симонас Кайрис.

"Хочется, чтобы это место было видно издалека, чтобы его знали и посещали не только люди, которых интересует история Литвы, история межвоенных лет, но и все каунасцы и гости города. Это напоминание всем о том, кто мы есть", - прибавил мэр города Висвалдас Матийошайтис.

Кястутис Игнатавичюс, один из авторов идеи, подчеркнул, что в этом месте, находящемся на высоте 100 м над у.м. флаг вывесили и 100 лет назад.