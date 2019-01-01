2019 год Каунас встретил, вывесив исторический триколор на самом высоком месте в городе. Под пушечные залпы и трубные звуки флаг площадью 40 кв. м подняли над горой Сов (Пеледу).
Trispalvės kėlimas ant TV bokšto
© Paulius Skučas

"Очень символично, что этот флаг над Каунасом подняли в конце 100-летия Литвы и в начале 100-летия с того дня как Каунас стал временной столицей страны", - сказал на церемонии поднятия флага вице-мэр Каунаса Симонас Кайрис.

"Хочется, чтобы это место было видно издалека, чтобы его знали и посещали не только люди, которых интересует история Литвы, история межвоенных лет, но и все каунасцы и гости города. Это напоминание всем о том, кто мы есть", - прибавил мэр города Висвалдас Матийошайтис.

Кястутис Игнатавичюс, один из авторов идеи, подчеркнул, что в этом месте, находящемся на высоте 100 м над у.м. флаг вывесили и 100 лет назад.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

К Литве приближается опасный циклон: ожидается сильный ветер, метель и похолодание (3)

В среду днем в Литве будет пасмурно и сыро. Циклон...

Над Каунасом взвился исторический триколор (3)

2019 год Каунас встретил, вывесив исторический триколор...

Погода: после осени снова придет зима

В Новый год в Литве погода напоминала осеннюю, но...

100 лет назад на башне Гедиминаса впервые был поднят литовский триколор (81)

В этом году исполняется 100 лет с того дня, как в Литве...

От фейерверков в новогоднюю ночь в Литве пострадали 10 человек (6)

В результате неосторожного обращения с фейерверками и...

TOP новостей

100 лет назад на башне Гедиминаса впервые был поднят литовский триколор (81)

В этом году исполняется 100 лет с того дня, как в Литве...

От фейерверков в новогоднюю ночь в Литве пострадали 10 человек (6)

В результате неосторожного обращения с фейерверками и...

К Литве приближается опасный циклон: ожидается сильный ветер, метель и похолодание (3)

В среду днем в Литве будет пасмурно и сыро. Циклон...

Ближайшей ночью в Литве не будет работать э-банкинг банка Luminor (1)

В ночь на 2 января не будет работать э-банкинг банка Luminor...

Новогоднее поздравление президента Литовской Республики Дали Грибаускайте (198)

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте...