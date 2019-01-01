"Очень символично, что этот флаг над Каунасом подняли в конце 100-летия Литвы и в начале 100-летия с того дня как Каунас стал временной столицей страны", - сказал на церемонии поднятия флага вице-мэр Каунаса Симонас Кайрис.
"Хочется, чтобы это место было видно издалека, чтобы его знали и посещали не только люди, которых интересует история Литвы, история межвоенных лет, но и все каунасцы и гости города. Это напоминание всем о том, кто мы есть", - прибавил мэр города Висвалдас Матийошайтис.
Кястутис Игнатавичюс, один из авторов идеи, подчеркнул, что в этом месте, находящемся на высоте 100 м над у.м. флаг вывесили и 100 лет назад.
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