На данный момент в Клайпеде зафиксировано 110 активных случаев заражения SARS-CoV-2. Город занимает второе место в стране по числу инфицированных медиков - лечение проходят 52 человека. На прошлой неделе к прессе обращались представители профсоюзов и ряд врачей, которые находятся в изоляции. Сотрудники медперсонала указывали на многочисленные нарушения и безответственную работу руководства больницы во главе с Винсасом Янушонисом. Речь шла о нехватке дезинфицирующих средств на входе в медучреждение, ошибках во время проведения санитарно-гигиенических мероприятий и неспособности обеспечить безопасность врачей, что привело к созданию внутреннего очага и закрытию большинства больничных отделений.

Комиссия Минздрава провела расследование, подготовив свои выводы, однако министерство пока отказывается обнародовать эту информацию. Между тем Саулюс Сквернялис и Аурелиюс Верига даже обмолвились о необходимости начать досудебное расследование. Выступая в Сейме, премьер заявил, что ознакомился с оценкой комиссии. Он охарактеризовал ситуацию как «плачевную», обеспокоенность выразил и президент Гитанас Науседа, но первые лица страны оставили принятие решений за местными властями. Увольнять или не увольнять? Это решение будут принимать мэр и горсовет. Удаленное заседание депутатов запланировано на четверг, свое видение ситуации обрисует и сам главврач Винсас Янушонис.

Разошлись в оценках

Нина Путейкене, как депутат от оппозиции, призывает внести в повестку заседания вопрос об увольнении, но ни мэр, ни правящее большинство, ни ее коллеги по оппозиционным фракциям не спешат рубить с плеча. Ситуацию осложняет и то, что мнения работников медучреждения разделились. Так, глава профсоюза сотрудников больницы Дайнюс Бурдулис раскритиковал действия администрации, заявив о массе нарушений. Вслед за этим с обращением выступили Вида Шерейкене и Витаутас Грикшас – полномочные делегаты объединенных профсоюзов Клайпедской университетской больницы. По их словам, заявления Бурдулиса не имеют ничего общего с действительностью, а его выступление от имени 300 сотрудников медперсонала – фикция. Их же профсоюз объединяет 702 человека, у них нет ни явных замечаний, ни требований уволить главврача.

Сам Винсас Янушонис заявил, что отдельные нарушения – единичные случаи, а больница и ее лаборатория достойно справляется со всеми вызовами, являясь главным медучреждением, покрывающим все нужды и запросы больных коронавирусом не только по Клайпеде, но и по всей Западной Литве. Отвечая на вопрос о жесткой критике со стороны Бурдулиса, главврач парировал: «Я бы сказал прямо – во-первых, глава этого профсоюза открыто лжет, рассказывая о том, что не хватает средств защиты. Он не медик, а физик, его профсоюз состоит из 8 человек, включая его самого, поэтому я считаю, что никакое профессиональное объединение он не представляет».

Говоря о решении закрыть большую часть отделений, Янушонис подчеркнул – ни Минздрав, ни правительственная комиссия, ни министр не имеют к этому никакого отношения. Это его личное решение, как руководителя больницы. Решение временное.

День "X"

Несмотря на обеспокоенность президента, критику премьера и главы Минздарава, ни мэра Клайпеды, ни самого главврача, ни депутатов горсовета не ознакомили с содержанием выводов комиссии, признавшей факт серьезных нарушений. Финальное слово в любом случае за горсоветом. В это же время градоначальник Витаутас Грубляускас спешит успокоить общественность, политиков и журналистов. Его посыл заключается в следующем: ко всем заявлениям надо относиться критически, а принимать сложные решения, руководствуясь конкретной информацией, которой пока нет.

Отвечая на вопрос о требованиях оппозиции, мэр напоминает, что депутат Нина Путейене не может говорить за всех, она – независимый член горсовета, не входящий ни в одну из фракций.

Председатель крупнейшей оппозиционной фракции, созданной вокруг партии «Союз крестьян и зеленых Литвы», Арвидас Вайткус в разговоре с журналистом подчеркнул, что будет руководствоваться экспертными оценками и ответами на вопросы самого Янушониса в ходе заседания горсовета, но никак не эмоциональными заявлениями и слухами.

«В своей работе я привык руководствоваться выводами экспертов. Я слышу и вижу множество негативных отзывов о работе руководства Клайпедской университетской больницы, но все же хотелось бы увидеть и ознакомиться с пояснением со стороны министерства и окончательными выводами комиссии», - сказал он.

Вместе с этим Арвидас Вайткус признал, что на уровне городских властей невооруженным глазом видны проблемы с коммуникацией и ненужная конфронтация руководства Клайпеды с центральными властями.

«Сложившуюся ситуацию (конфронтацию с правительством. – Прим. Ред.) я оцениваю отрицательно. Не хочу оказаться среди тех, кто критикует, но обязан выделить пару моментов. Во-первых, очень мало гласности и публичности со стороны самоуправления даже по отношению к депутатам горсовета. (…) Чувствуется обособленность членов горсовета от городского управления, - сказал Вайткус, подчеркнув, что его огорчают конфликты между Клайпедой и правительством. – По моему убеждению, сегодняшняя конфронтация с министерством здравоохранения, которая почему-то очень ярко выделяется именно в Клайпеде и Вильнюсе, хотя другие города справляются, нельзя назвать здоровым положением вещей. Во время сложной ситуации это вредит другим решениям», - заключил глава фракции.

Заседание Клайпедского горсовета запланировано на этот четверг, 9 апреля.