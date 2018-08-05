Предприятие Klaipėdos paplūdimiai обнародовало фотографии, на которых зафиксировано явление, которое в Литве можно увидеть не часто.

По информации gismeteo.lt, этот случай в Литве не первый: несколько смерчей уже было в этом году. Сложно установить, как и где точно они формируются, потому что их не всегда фиксируют.

"Можно только сказать, что такие явления в небе над Литвой могут происходить чаще, из-за заметного изменения климата и всё чаще встречающихся погодных аномалий. Может ли это стать угрозой? Да, может: это вращающийся столб восходящего влажного воздуха, скорость которого иногда может достигать 200 км/ч. Они формируются над нагретой водой, а в данное время Балтийское море - прямо как чаёк", – комментирует представитель gismeteo.lt А.Лапинскайте.

По её словам, особенно подходящие для формирования смерча условия бывают тогда, когда собираются высокие кучевые грозовые облака, а сегодня в Литве и прогнозировали кратковременные дожди с грозами, поэтому похоже, что именно в том месте все условия и сошлись для формирования такого явления.

"Это может угрожать как кораблям, так и самолётам, однако это зависит от мощности смерча. Часто бывает так, что, достигнув суши, он просто выдыхается", – объяснила синоптик.