Отдыхающие на пляже в Клайпеде утром в воскресенье, 5 августа, заметили неординарное зрелище на Балтийском море – поднявшийся смерч.
Смерч над Клайпедой
© Facebook

Предприятие Klaipėdos paplūdimiai обнародовало фотографии, на которых зафиксировано явление, которое в Литве можно увидеть не часто.

По информации gismeteo.lt, этот случай в Литве не первый: несколько смерчей уже было в этом году. Сложно установить, как и где точно они формируются, потому что их не всегда фиксируют.

"Можно только сказать, что такие явления в небе над Литвой могут происходить чаще, из-за заметного изменения климата и всё чаще встречающихся погодных аномалий. Может ли это стать угрозой? Да, может: это вращающийся столб восходящего влажного воздуха, скорость которого иногда может достигать 200 км/ч. Они формируются над нагретой водой, а в данное время Балтийское море - прямо как чаёк", – комментирует представитель gismeteo.lt А.Лапинскайте.

Статьи по теме:
В Лиде успели сфотографировать "почти торнадо"  (1)
Сильный ветер повредил самолеты и машины в Минске  (2)

По её словам, особенно подходящие для формирования смерча условия бывают тогда, когда собираются высокие кучевые грозовые облака, а сегодня в Литве и прогнозировали кратковременные дожди с грозами, поэтому похоже, что именно в том месте все условия и сошлись для формирования такого явления.

"Это может угрожать как кораблям, так и самолётам, однако это зависит от мощности смерча. Часто бывает так, что, достигнув суши, он просто выдыхается", – объяснила синоптик.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Смерч на востоке Китая унес жизни 99 человек (2)

По последним данным, жертвами крупнейшего за долгие...

Общество

Над Балтийским морем зафиксировали смерч (8)

Отдыхающие на пляже в Клайпеде утром в воскресенье, 5...

В Литве призывают проверять состояние здоровья детей перед началом учебного года (15)

По данным Государственной больничной кассы при...

Из-за аномальной жары страны Балтии атакуют токсичные водоросли (8)

В Балтийском море сейчас лучше не плавать: из-за жары в...

Покупающее сотню социальных квартир самоуправление Вильнюса не получает предложений (2)

Самоуправление Вильнюса, желающее приобрести 95-100...

Погода: в течение пары дней от жары можно будет передохнуть (21)

В воскресенье во многих районах Литвы пройдут...

TOP новостей

Коптский патриарх ушел из Facebook: "Так и жизнь может пройти" (2)

Глава христианской церкви Египта коптский патриарх...

Над Балтийским морем зафиксировали смерч (8)

Отдыхающие на пляже в Клайпеде утром в воскресенье, 5...

Особенности работы в летний период: работы больше, деньги те же (5)

Во время отпуска работника его работу в той или иной...

В Литве призывают проверять состояние здоровья детей перед началом учебного года (15)

По данным Государственной больничной кассы при...

Аэропорты Европы предупредили о катастрофической загруженности через 20 лет (15)

Крупнейшие аэропорты Европы столкнутся с сильной...