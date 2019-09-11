Над Балтийским морем проходит циклон: придут перемены

Порывистый ветер успокоится только к полудню, а вечером прекратятся и осадки. На востоке и на юге страны будет царить антициклон, поэтому там будет солнечно и без осадков. Будет дуть сильный ветер, особенно после обеда, но не такой порывистый, как в Жемайтии.

Температура в этот день также будет контрастной – в Сувалькии и Дзукии 22-24 градуса, в Аукштайтии и Жемайтии - 20-22 градуса тепла. На взморье, в Кретингском, Скуодасском, Плунгеском и Мажейкяйском районах будет всего 16-19 градусов.

В четверг также обещают теплую погоду.

Ночью вероятность дождя невелика. Температура ночью составит 10–15, на взморье около 17 градусов. Днем воздух прогреется до 19–24 градусов. С пятницы погода уже больше будет напоминать осеннюю.