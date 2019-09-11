Порывистый ветер успокоится только к полудню, а вечером прекратятся и осадки. На востоке и на юге страны будет царить антициклон, поэтому там будет солнечно и без осадков. Будет дуть сильный ветер, особенно после обеда, но не такой порывистый, как в Жемайтии.
Температура в этот день также будет контрастной – в Сувалькии и Дзукии 22-24 градуса, в Аукштайтии и Жемайтии - 20-22 градуса тепла. На взморье, в Кретингском, Скуодасском, Плунгеском и Мажейкяйском районах будет всего 16-19 градусов.
В четверг также обещают теплую погоду.
Ночью вероятность дождя невелика. Температура ночью составит 10–15, на взморье около 17 градусов. Днем воздух прогреется до 19–24 градусов. С пятницы погода уже больше будет напоминать осеннюю.
Апелляционный суд Литвы начнет рассматривать дело осужденных за шпионаж в пользу России
В среду Литовский апелляционный суд (ЛАС) приступит к...
Страстные ночи в Клайпеде: свидания в автомобилях на "аллее секса" (8)
Когда молодой человек из Клайпеды хочет впервые...
Над Балтийским морем проходит циклон: придут перемены
В среду погоду в Западной Литве обусловит циклон,...
Историческое дело: ЕСПЧ подтвердил решение о советском геноциде в Литве (137)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге...
TOP новостей
Страстные ночи в Клайпеде: свидания в автомобилях на "аллее секса" (8)
Когда молодой человек из Клайпеды хочет впервые...
Над Балтийским морем проходит циклон: придут перемены
В среду погоду в Западной Литве обусловит циклон,...
Сенцов о Путине: Смена режима в России неизбежна, драконы тоже умирают (1)
Режиссер Олег Сенцов дал в Киеве первую...
Историческое дело: ЕСПЧ подтвердил решение о советском геноциде в Литве (137)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге...
Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности (50)
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона...