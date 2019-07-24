Решение было принято после того, как в связи с запаздыванием реализации проекта Кабмин уже не выделяет около 29 млн евро средств помощи ЕС, поэтому из столичного бюджета в целом под проект будет выделено около 50 млн евро.

Средства, необходимые для проекта, нужно будет предусмотреть в городском проекте бюджета на 2023 год.

До 1 ноября планируется утвердить и модель финансирования, также предлагается выяснить возможности займа.

"Нужно обеспечить возможность продолжения переговоров, без этого решения мы не можем это сделать", – заявил на заседании директор городской администрации Повилас Подярскис.

Планируется, что правительство выделит около 55 млн евро, а самоуправления – еще около 50 млн евро.

Пятого июля Апелляционный суд Литвы разрешил властям Вильнюса подписать договор о строительстве Национального стадиона в Вильнюсе с победителем конкурса, компанией концерна Icor – Axis Industries. Ранее П. Подярскис сообщал BNS, что договор о концессии на 25 лет планируется подписать осенью.

По нынешнему проекту, в комплексе, кроме самого стадиона, будут еще площадка для легкой атлетики, различные тренировочные площадки, залы для гимнастики, бокса, детский сад, библиотека.

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимались с 1987 года, последний раз строительство было начато в 2008 году, однако его пришлось остановить из-за прекращения финансирования.