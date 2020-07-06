Самые интересные из них обещают представить в ближайшее время, а в будущем проведут большую выставку.

"Инициатива нашла отклик, мы перешли на второй этап – получаем экспонаты: контактируем с людьми, они привозят нам эти вещи. Очень приятно наблюдать, что истории можно не только прочитать, но и увидеть фото и сами объекты. Мы акцию не останавливаем, она продолжается", – сказала директор музея Рута Качкуте.

В числе интересных экспонатов - майка с 30 вышитыми словами и выражениями, которые ассоциируются с карантином. Еще один экспонат – акварель "Девушка, которая гладит маску", к картине прилагается и сама маска. Недавно были получены свадебные маски, которые создали дизайнеры.

"Есть и такие художественные вещи, но мы собираем и те объекты, которые напоминают о реальной ситуации. У нас есть запись поездки из Азии, есть дневник из Италии, т.е. люди во время карантина путешествовали и писали/снимали на видео дневник, фиксировали изменение ситуации. Есть такой дневник и написанный в Литве, надеюсь, мы его получим и он достанется как свидетельство для будущих поколений", – сказала Качкуте.

В музей одна из школ робототехники передала шаблон, который использовали для распечатывания на 3D принтере защитного щитка.

По словам Качкуте, у врачей попросят образцы тестов на коронавирус. Вильнюсский, Каунасский и другие муниципалитеты передают в музей запрещающие знаки, которые использовали в общественных пространствах.

"Есть несколько этапов, но самые интересные экспонаты мы покажем в недалеком будущем, ведь для истории интересны и такие небольшие выставки. Когда вирус пройдет, когда мы его победим, тогда организуем серьезную выставку. Чтобы это оценить, нужно, чтобы прошло время", – сказала директор музея.

Музей принимает любые экспонаты – как вещи, например разные маски, так и зафиксированный опыт людей, творческие решения, решения для работы из дома, и т.д.

Музей надеется, что будут и виртуальные экспонаты: записи в интернет-дневниках, цифровые фотографии, видеозаписи. Единственное условие – экспонаты должны быть связаны с COVID-19. Желающие предоставить экспонаты могут сделать это, заполнив памятку на сайте lnm.lt/covid19.