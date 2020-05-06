Национальный центр крови: срочно нужна кровь, просьба о помощи

Сама Науседене сдала кровь, как только появилась информация о ее нехватке. Потенциальных доноров просят приезжать сдавать кровь в отделения НЦК в разных городах страны.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, возможность участвовать в спасении жизни другого человека - это не только выражение доброжелательности и единства, но и выражение гражданской позиции.

"В этот сложный период пандемии коронавируса мы видим проявление доброй воли людей, выражение гражданской позиции. Людям, находящимся в группе риска помогают волонтеры, представители бизнеса, граждански настроенные люди. Всех, кто может, призываю сдать кровь", - сказал Верига.

По словам директора НЦК Даумантаса Гутаускаса, созданы безопасные условия для донорства даже в условиях пандемии.

"Все потенциальных доноров в отделении просят дезинфицировать руки, надеть средства защиты, у них измеряют температуру. После этого берут кровь. Работники НЦК соблюдают все действующие правила, чтобы обеспечить максимально безопасное окружение как для доноров, так и для работников", - подчеркнул Гутаускас.

Отделения центра есть в Вильнюсе, на ул. Жолино, 34, и Упес, 9, в ТЦ CUP), в Каунасе на пр. Витауто, 13, в Клайпеде, на ул. Найкупес, 28, в Шяуляй, на ул. С.Дауканто, 90, в Паневежисе на ул. Нямуно, 75.