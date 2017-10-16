"Я рад, что это не пустое соглашения. Оно будет осуществляться", – сказал после пресс-конференции премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

В соглашении, кроме прочего, обязались повышать зарплаты работников и снижать налоги на труд.

В документе на шести страницах, который готовили почти год, сказано, что для повышения уровня жизни и привлекательности рынка труда, нужно достигать следующих целей: повышение эффективности публичного сектора и качества услуг этого сектора; укрепление социального диалога и воспитание компетентности социальных партнеров; обеспечение качественного образования, эффективного обучения на протяжении всей жизни; обеспечение гармонии и стабильности налоговой системы; повышение конкурентоспособности страны.

Для воплощения в жизнь каждой из целей разработан план действий и четкие шаги.

Например, в секторе публичных услуг предложено улучшать качество всех, предоставляемых услуг, включая здравоохранения, модернизировать публичные услуги и предпринимать другие важные шаги.

В секторе социального диалога предлагается побуждать заключение коллективных трудовых соглашений, побуждать людей участвовать в деятельности профсоюзов, анализировать распределение зарплат в разных секторах экономики, укреплять диалог в Трехстороннем совете, повышать зарплаты.

В сфере образования планируют развивать сеть качественного школьного и профессионального обучения. Создать систему оценки квалификации. Развивать возможность учиться на протяжении всей жизни.

В сфере налогов в планах создание ясного, честного и конкурентоспособного налогообложения, снижение налогов на труд, отказ от повышения налогов для бизнеса. Кроме того, жителей будут поощрять платить налоги, объясняя, какую это пользу принесет им самим. Планируют отказаться от социально несправедливых и неэффективных налоговых льгот.