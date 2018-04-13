В городах восстановлено право на землю 87,85% граждан, которые предоставили все необходимые документы, и вернули 91,19% земли, указанной в заявках.

По данным на 1 апреля 2018 г., осталось восстановить право на собственность 6293 граждан (они претендуют на 3465 га земли).

Директор НЗС Лаймонас Чакас на пресс-конференции сказал, что части жителей землю не вернут из-за из бездействия, поэтому это число может снизится наполовину.

"Эта пресс-конференция также нужна для того, чтобы они услышали о процессе", - сказал Чакас.

По его словам, самое плохое положение с возвращением земли наблюдается в Вильнюсском районе, где землю не вернули еще 1300 претендентов - почти половина всех реальных претендентов.

По словам Чакаса, если люди затягивают процесс, не реагируют на призыв выбрать участок, то им выплатят денежную компенсацию, чтобы завершить процесс.

"Граждане неактивны, поэтому мы не можем завершить некоторые процессы", - сказал директор НЗС.

Однако НЗС, по словам Чакаса, поставила перед собой амбициозную задачу - до 2020 года завершить восстановление прав на землю в городах и до 2019 г. - в сельской местности.