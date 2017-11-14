Люди, у которых нет своего жилья или которые не оформили документы на собственность, а также по иным причинам не декларировали место жительства, скорее всего, лишатся возможности получать выплаты, претендовать на социальное жилье, лишатся права первенства при регистрации детей в детские сады и школы, у них появятся проблемы с регистрацией автомобиля. Успеют ли депутаты парламента Литвы принять поправки и забежать за глаза этому социальному Апокалипсису?

Человек без регистрации. Этот термин известен людям старшего возраста, он означает человека, который оказался за пределами социума, относительно бесправного индивида. Возможно, этот термин вернется в нашу реальность. С Нового года вступит в силу закон, согласно которому все обязаны указывать свое фактическое место жительства.

Если до сих пор люди, которые в силу разных причин не имели своего жилья, могли декларировать место жительства при мэрии, то со следующего года это смогут сделать лишь бездомные, находящиеся на принудительном лечении психические больные, заключенные, арестанты СИЗО и воспитанники детских домов, которые покидают эти дома опеки. Их место жительства при мэрии будут декларировать только на 6 месяцев, потом срок может быть продлен, а могут его и не продлить.

А что делать тем, кто не бездомный, не заключенный, не психбольной? Все остальные обязаны регистрироваться там, где реально живут.

Всем ли это удастся сделать? Ведь далеко не все арендодатели согласны прописывать квартиросъемщиков. Одни не прописывают из осторожности, другие их страха, что потом не смогут выселить жильцов, особенно если у них есть дети. Важное место здесь имеет и нежелание больше платить за коммунальные услуги – а ведь именно они зависят от того, сколько человек прописано в квартире.

Несмотря на то, что регистрироваться можно и без согласия владельца квартиры, достаточно предъявить договор об аренде, это поможет не всем, поскольку такой договор заключают нечасто, ведь многие арендодатели скрывают налоги.

Какая судьба ждет тех, кто до нового года не декларирует место жительства?

Эти люди не смогут обращаться за пособиями, выплатами на детей, не смогут претендовать на бесплатное питание, зарегистрировать детей в детские сады и школы. Иными словами, люди перестанут существовать как жители конкретной мэрии и не смогут претендовать на услуги староств.

Кроме того, такие люди не смогут получить никакие услуги ведомств, требующих указать место жительства. Эти люди не смогут участвовать в выборах. Банки не будут давать им ссуды, появятся проблемы, если люди захотят зарегистрировать на свое имя автомобиль, могут быть проблемы с трудоустройством.

Парламентский контролер Раймондас Шукис прогнозировал, что с самыми большими проблемами столкнутся социально уязвимые люди, люди, которым не хватает информации и способностей воспользоваться ею. Иными словами, новый закон больно ударит по самой уязвимой части населения.

Социальных пособий и выплат могут лишиться и жители собственных домов, которые не оформили все необходимые документы. Таким людям придется хуже, чем бездомным.

"Если человек не оформил документы на наследство, он "выпадет", его не останется в базе данных, фактически он перестанет существовать. Человек может жить в лачуге посреди поля, но если это жилье не зарегистрировано, его не существует", – сказал Шукис.

По данным МВД Литвы, число людей, которые не декларировали место жительства, сокращается, но если 1 января 2018 г. их вычеркнут из списков, то "нигде" окажутся 67 000 жителей страны.

Что же делать, чтобы не нанести удар по самым уязвимым жителям? Сейчас в парламенте ведутся активные дискуссии. Спикера просят отсрочить вступление закона в действие, но, вероятно, эту просьбу не удовлетворят, поскольку считают, что это отсрочит, но не решит проблему.

МИД подготовил поправки к закону, появились исключения для людей, которые не могут декларировать место жительства по независящим от них причинам. В таком случае достаточно будет доказать свою связь с местом жительства или местом работы на территории мэрии, поэтому, вероятно, хватит справки от старосты, которому знакомы жители. Пока неясно, представят ли эту поправку для обсуждения в парламенте, поскольку ее еще не рассмотрели юристы.

Свой вариант решения проблемы представил и Соцмин. Представленные поправки позволили бы отделить выплаты пособий и пенсий от регистрации. В таком случае живущие на пособия люди будут получать их независимо от регистрации.

Правда, в сложном положении будут молодые семьи, у которых нет своего жилья, им сложно будет зарегистрировать детей в детский сад или в школу.

Удастся ли парламенту принять необходимые поправки до Нового года?

"Мы еще новые поправки не обсуждали, но я не сомневаюсь, что депутаты их одобрят. Ведь все понимают, почему откладывали вступление этого закона в силу – если оставить людей без регистрации, они повиснут в воздухе, утратят возможность получать пособия и детские деньги. А это было бы несправедливо", – сказал депутат Дарюс Каминскас.