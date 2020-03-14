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МИД в пятницу сообщил, что начинает регистрацию граждан Литвы, у которых нет возможности выехать из стран с особым риском коронавируса.
Начинается регистрация литовцев, которые не могут выехать из стран особого риска
© DELFI / Domantas Pipas

В группу стран особого риска сейчас входят Китай, Гонконг, Иран, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания, Исландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария и Египет.

Регистрацию проводят литовские посольства в каждой из этих стран, в представительстве в Китае просят регистрироваться и литовцев, находящихся в Гонконге и Южной Корее, а литовцам Сингапура следует регистрироваться в посольстве в Японии.

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Находящихся в этих странах литовцев просят незамедлительно связаться с аккредитованным для их страны пребывания представительством Литвы по электронной почте.

Их просят указать имя и фамилию, дату рождения, контактный телефон и адрес электронной почты, точное место нахождения.

Как только появится возможность организовать поездку в Литву, посольство свяжется с гражданами отдельно и информирует об условиях поездки.

Регистрация будет проводиться до 18 часов по литовскому времени 15 марта (воскресенья).

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