Желающие отправиться в экспедицию должны заполнить анкету в интернете до 30 апреля. После этого этапа отобранные участники будут приглашены в испытательный поход, который традиционно проходит в Литве, чтобы оценить вызовы, ожидающие участников в Сибири. Тогда будет сформирована окончательная команда экспедиции, которая летом отправится в Сибирь, информируют организаторы.
В этом году состоится уже 17-ая экспедиция проекта "Миссия - Сибирь". Участники этих экспедиций посещают места ссылок литовцев и приводят там в порядок захоронения литовцев.
"Появившийся 12 лет назад проект сейчас насчитывает более 140 приведенных в порядок литовских захоронений, десятки встреченных литовцев и тысячи людей, содействовавших сохранению истории ссылок в Литве", - говорится в сообщении организаторов.
Маршрут экспедиции этого года еще только планируется.
"В этом году во время отбора мы стремимся разрушить мифы об экспедициях. Зачастую люди останавливают себя и даже не пытаются участвовать в отборе, так как у них неправильное представление о том, какие люди могут участвовать в экспедиции. Одни считают, что в экспедицию попадают только учителя истории или студенты, другие полагают, что туда могут отправиться только опытные участники походов или те, кто безупречно владеет русским языком, но это неправда. В экспедиции ездили самые разные люди - от официантов до геодезистов, и русский язык никогда не был критерием отбора. Главное в отборе - мотивация и желание стать членом семьи "Миссия - Сибирь" не на несколько недель, а на всю жизнь", - говорит глава проекта Раминта Кежялите.
Организаторы подчеркивают, что "Миссия - Сибирь" - это нечто большее, чем просто две недели в Сибири, так как по возвращении в Литву участников ждут презентации по всей Литве и в мире: в школах, библиотеках, на предприятиях.
"Две недели в экспедиции - только способ прикоснуться к истории. Главный этап ожидает по возвращении, потому что только делясь тем, что мы испытали в экспедиции, мы превращаем зачастую скучно звучащие для молодежи факты и цифры о ссылках в живую и захватывающую историю", - говорит Р. Кежялите.
После того, как СССР оккупировал Литву, за период 1940 – 1953 годов из Литвы было сослано около 130 тысяч человек.
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