Начинается общий прием в высшие и профессиональные учебные заведения

В этом году государственное финансирование предусматривают предоставить 13000 первокурсников: 7700 поступающим в университеты, 5400 - в коллегии.

На оплачиваемые государством места профессионального обучения, которые распределены сообразно с требованиями рынка труда, планируется принять 19900 человек, сообщает Ассоциация высших школ Литвы для организации общего приема.

В этом году общий прием в предлагающие свои программы 36 высших школ Литвы, как и каждый год, составит общий (первый и второй этапы) и дополнительный приёмы.

Заявление абитуриентам предлагают подавать в информационной системе общего приема до 22 июля. О результатах они будут информированы 26 июля как в информационной системе, так и по электронной почте.

Заключить договор об оказании образовательных услуг с высшими школами абитуриенты смогут с 29 по 31 июля.

Претендующие на оставшиеся свободные места смогут регистрировать свои заявления с 12 по 15 августа и участвовать в дополнительном приеме.

Поступающие на финансируемые государством вместо высших школах должны сдать три государственных экзамена: по литовскому языку и литературе, иностранному языку и математике. Среднее арифметическое оценок их экзаменов должно быть не менее чем 40, в университетах, в коллегиях - 25.

Поступающим в коллегии и претендующим на места с государственным финансированием с этого момента будет недостаточно школьного экзамена по литовскому языку и литературе, они должны сдать государственный.

Для учеников В этом году образовательные программы предлагают и 72 учреждения профессионального образования. Заявление на участие в конкурсе через подсистему профессионального образования информационной системыобщего приема можно подавать в два этапа: основной этап пройдет с 1 июня по 29 июля, дополнительный - с 8 по 26 августа.

Во время основного приема можно предоставлять до 3 пожеланий на финансируемые или не финансируемые государством местам, однако приглашение на обучение поступающий может получить лишь одно. Результаты основного приёма учащиеся узнают до 1 августа, а со 2 по 6 августа смогут заключить договор о профессиональном образовании.

На оставшиеся свободные места с 8 по 26 августа будет объявлен дополнительный приём. Его результаты поступающие узнают перед началом нового учебного года до 29 августа. Заключение договоров в учреждениях профессионального образования пройдет с 30 августа по 2 сентября.