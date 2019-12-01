Начинается Адвент: время подготовки к Рождеству

До Рождества нам предлагается воздерживаться от того, что не нужно, обращаться к нуждающимся и страдающим людям.
Первое воскресенье Адвента также начинает новый литургический год. Церковь напоминает, что члены ее общины должны воздерживаться от шумных развлечений. Также нужно поститься.
Продолжительность Адвента варьируется. Подготовка к Рождеству начинается в четвертое воскресенье перед ним и длится от 22 до 27 дней.
В ожидании праздника начинают плести венки. Эта традиция изначально имела религиозную функцию: объявлять, особенно детям, о приближающемся Рождестве, побуждать всех молиться вместе.
Сегодня венки Адвента украшают не только дома верующих, но и церкви, магазины, скверы. Четыре свечи венок символизируют четыре недели Адвента.
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