Похоже, "Sputnik Литва" продолжает искать собеседников. Известный литовский актер Арунас Сакалаускас рассказал, что ему звонили представители этого портала.

"Они звонили и сказали: мы хотим поговорить о вашем творчестве. Но я знаю, что значит беседа с журналистами – они внезапно зададут один-другой вопрос, и я буду связан по рукам и ногам, все. Они сделают то, что для них лучше", – сказал DELFI Сакалаускас, который отказал в интервью российским журналистам.

По мнению актера, Статкявичюс, вероятно, не знал, кому дает интервью.

"Юозас даже не задумался, что такое Russia Today или "Sputnik Литва". Я почти уверен, что он даже не знал, что это такое, а высказать свое мнение у него есть право, мы живем в свободной стране", – сказал Сакалаускас.

"Sputnik Литва" звонил и Дале Ибелхауптайте. Она рассказала о странном звонке. Она сразу поняла, кто звонит и положила трубку.

"Невероятно, но это правда – мне только что несколько раз звонил подозрительный No Caller ID, я ответила, думала, что кто-то из Лондона, но... по-русски представился корреспондент "Sputnik Литва", из Москвы.

Я не сказала ни слова, положила трубку и больше не отвечала, хотя мне и звонили. Оказывается, они вчера 4 раза звонили и Гинтарасу Ринкявичюсу, тот же No Caller ID. Он тоже с ними не стал разговаривать и после первого звонка не снимал трубку.

Но тут мы должны быть благодарны Юозасу Статкявичюсу, благодаря ему мы узнали, что такое этот "Sputnik Литва" и сейчас мы начеку... Публично информируем всех - мы не имели с ними ничего общего и не имеем. Странно, наблюдается какое-то обострение, звонят всем деятелям искусства подряд", – писала Ибелхауптайте.