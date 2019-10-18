Прокуратура Каунасского округа начала досудебное расследование пожара на предприятии по переработке покрышек Ekologistika.
Gaisras Alytuje. Fotografuota 2019.10.17 16.30 val.
© VPGT

"Это расследование постарается выяснить причины возникновения пожара, размер нанесенного ущерба и возможных его виновников. В данный момент уже проводятся и планируются различные процессуальные действия досудебного расследования, которые выяснят, соблюдались ли все правила противопожарной безопасности. Также будут проверены действия по охране природы и деятельность предприятия, на котором возник пожар", – сообщила в пятницу Генпрокуратура.

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Предсудебное расследование было начато после того, как Департамент охраны окружающей среды при Министерстве окружающей среды обратился в Каунасскую окружную прокуратуру с просьбой провести тщательное расследование причин пожара.

Расследование начато по 270-ой статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушения правила охраны окружающей среды или использования природных ресурсов.

За это преступление грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до шести лет.

В четверг экологи сообщили, что проведут внеплановую проверку Ekologistika.

По предварительным данным, в помещениях предприятия до начала пожара хранилось почти 1,9 тыс. тонн отходов бывших в употреблении покрышек. На одну тонну сгоревшей резины применяется ущерб в размере почти 2,7 тыс. евро.

Пожар в здании площадью 2 тыс. кв. метров на улице Прамонес в Алитусе начался в ночь на среду. На территории самоуправления была объявлена экстремальная ситуация, эвакуирован находящийся поблизости Центр медицинской реабилитации и спорта, прекратили работу расположенные вокруг места пожара предприятия.

В пятницу продолжается тушение пожара, сообщается, что горят отдельные небольшие очаги.

Министр по вопросам окружающей среды Кястутис Мажейка назвал этот пожар одним из крупнейших экологических несчастий в Литве в последнее время, а ущерб природе, по его словам, может составить 5 млн евро.

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