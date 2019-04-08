Несмотря на то, что билеты можно купить и по интернету, множество каунасцев решили сделать это в кассах арены. Людей собралось так много, что выстроилась длинная очередь, а система продажи билетов стала давать сбои. По словам читателя портала Krepšinis.lt, который стоит в очереди, клиентам сообщили, что ждать придется как минимум час.
Между тем фиаско завершились и попытки купить билеты по интернету. Из-за большого числа покупателей сайт вышел из строя.
Нет сомнений в том, что арена во время матча с "Фенербахче" будет забита до отказа.
Первые два матча ждут "Жальгирис" 16 и 18 апреля в Стамбуле, затем матчи состоятся в Каунасе - 23 апреля и, если потребуется 25 апреля.
Если после этого исход не решится, то 30 апреля еще один матч состоится в Стамбуле.
Все зрители первого домашнего матча "Жальгириса" получат в подарок специальные футболки "Жальгирис".
Начата продажа билетов в 1/4 финала Евролиги: у касс арены "Жальгирис" стоит очередь, не работает сайт
В 12 ч. 8 апреля каунасский " Жальгирис " начал продажу...
Прокуратура и адвокаты обжалуют приговор в деле 13 января (25)
Генеральная прокуратура Литвы решила обжаловать...
Весть министра здравоохранения из больницы: еда вкусная, лекарства самые дешевые (38)
7 апреля выяснилось, что министр здравоохранения Литвы...
Бывший журналист ЛРТ Матонис будет работать в ДГБ Литвы (4)
Бывший глава информационной службы телевидения ЛРТ (...
Кандидат в ЕП в Вильнюсе разбил памятную доску в честь генерала Ветры мэрия доску восстанавливать не планирует (44)
В столице Литвы 8 апреля утром была разбита памятная...
TOP новостей
Весть министра здравоохранения из больницы: еда вкусная, лекарства самые дешевые (38)
7 апреля выяснилось, что министр здравоохранения Литвы...
Государственные аптеки в Литве становятся реальностью: обещают низкие цены (36)
Многие государственные ведомства и ассоциации...
Кандидат в ЕП в Вильнюсе разбил памятную доску в честь генерала Ветры мэрия доску восстанавливать не планирует (44)
В столице Литвы 8 апреля утром была разбита памятная...
Служба спецрасследований задержала бывшего посла Литвы в России Шидлаускаса (42)
Сотрудники Вильнюсского управления Службы...
Прокуратура и адвокаты обжалуют приговор в деле 13 января (25)
Генеральная прокуратура Литвы решила обжаловать...