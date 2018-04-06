Те лягушки и жабы, которые зимуют на суше, с наступлением тепла мигрируют к месту спаривания и нереста. Их пути не меняются и после прокладки автомобильных дорог. На таких участках в сутки погибают сотни этих земноводных.
Совсем недавно люди стали охранять земноводных и животных у дорог. Сейчас при модернизации дорог устанавливают специальную защиту и ограждения. Примерно 30 лет назад в Кайшядорском районе были проведены первые опыты, устанавливали защитные ограждения с ловушками для лягушек (углублениями), потом такие ограждения стали устанавливать в Варняйском региональном парке, в Вейсейском региональном парке, в Павильнюсском региональном парке. Эта практика распространяется. Уже несколько лет назад такие ограждения начали появляться в парке Вингис, кроме того, во время миграции там запрещено движение транспорта.
Однако каждый водитель может спасти немало земноводных во время их миграции – надо ехать осторожно, следить за дорогой. В таком случае можно остановиться, если на дороге водитель заметил большое количество лягушек.
Турист из Литвы вызвал на помощь спасателей, находясь в Татрах (4)
Польские СМИ сообщили о невероятной попытке...
Мифы об алкозамках: есть лишь один способ обмана, но кто на это решится (10)
Парламент Литвы в скором времени намерен обсудить...
По ту сторону интервью: девушка услышала от профессора шокирующие заявления (22)
В четверг вечером в социальной сети появилась запись, в...
Впервые в Литве: можно увидеть скелет мамонта (2)
В Геологическом музее факультета химии и геонаук...
TOP новостей
Мифы об алкозамках: есть лишь один способ обмана, но кто на это решится (10)
Парламент Литвы в скором времени намерен обсудить...
По ту сторону интервью: девушка услышала от профессора шокирующие заявления (22)
В четверг вечером в социальной сети появилась запись, в...
Фархат из "Амеророссии": Путин, Трамп, Джоли и почем домик у океана?
Кто из нас не мечтал о домике на берегу океана? Не...
Вы повредили знак и уехали: вас ждут большие неприятности (2)
Что бы вы делали, если во время ДТП повредили светофор,...
80 000 клиентов получили неправильные счета за электроэнергию (2)
Представители Gilė, обслуживающей потребителей...