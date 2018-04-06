Те лягушки и жабы, которые зимуют на суше, с наступлением тепла мигрируют к месту спаривания и нереста. Их пути не меняются и после прокладки автомобильных дорог. На таких участках в сутки погибают сотни этих земноводных.

Совсем недавно люди стали охранять земноводных и животных у дорог. Сейчас при модернизации дорог устанавливают специальную защиту и ограждения. Примерно 30 лет назад в Кайшядорском районе были проведены первые опыты, устанавливали защитные ограждения с ловушками для лягушек (углублениями), потом такие ограждения стали устанавливать в Варняйском региональном парке, в Вейсейском региональном парке, в Павильнюсском региональном парке. Эта практика распространяется. Уже несколько лет назад такие ограждения начали появляться в парке Вингис, кроме того, во время миграции там запрещено движение транспорта.

Однако каждый водитель может спасти немало земноводных во время их миграции – надо ехать осторожно, следить за дорогой. В таком случае можно остановиться, если на дороге водитель заметил большое количество лягушек.