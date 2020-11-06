Начался последний месяц осени: синоптик сказал, какой будет зима

По словам синоптика, минувшей зимой перелома так и не наблюдали.
"Вообще, в Восточной Европе прошлая зима была одна из самых теплых за все время наблюдения за погодой. Какой будет эта зима, пока сказать сложно, составление долгосрочных прогнозов на фоне глобального потепления - серьезный вызов. Пока, похоже, зима будет теплее обычного, хотя время от времени прогнозируют похолодание и снег. Но такие периоды будут непродолжительными", – сказал он.
По словам Петкявичюса, если раньше зимой бывало несколько теплых периодов, то сейчас все перевернулось с ног на голову – холодные периоды стали редкостью, как и снег.
"Велика вероятность того, что начало зимы будет мягким, это уже обычное явление. Но будут и небольшие холодные периоды. Однако порадует ли это тех, кто ждет снега и холодной зимы, сказать сложно", - заметил он.
Синоптик сказал, что ноябрь перенял эстафету и пока наблюдается более теплая погода, чем обычно для этого месяца. Особых перемен на этой неделе не будет.
"Ночью будет 3–9, у моря – 10–13 градусов. Ночью и утром прогнозируют туман. Днем воздух прогреется до 8–14 градусов", – сказал Петкявичюс.
"В выходные особых перемен также не ожидается, погода будет монотонной. Согласно нынешним данным, на следующей неделе ожидаются перемены – в середине недели наступит похолодание. Днем будет чуть выше нуля, а по ночам ожидается отрицательная температура, ожидается гололед. Возможно, станет суше и чаще будет выглядывать солнце", – продолжил синоптик.
Он сказал, что по имеющимся данным, сильного похолодания в ноябре не прогнозируют.
"Температура будет колебаться то в сторону низкой, то более высокой. Осадков будет меньше обычного", - сообщает Петкявичюс.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава рекомендует жителям Литвы без надобности не выходить из дома (36)
Литва считает последние часы перед введением...
С завтрашнего дня в Литве вводят карантин: эпидемиологи говорят, что это еще не все (44)
С завтрашнего дня в Литве вводят карантин . Основные...
О главном для Ингриды Шимоните и будущего правительства Литвы: коронавирус, экономика, БелАЭС, белорусы в Литве, США и Россия "Delfi Главное" - специальный гость (41)
В новом выпуске " Delfi Главное " интервью с кандидатом на...
Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий (30)
Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет....
Глава Минздрава: дети на уроках должны будут сидеть в масках (7)
С началом карантина дети в школах должны постоянно...