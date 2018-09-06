На рынке в Друскининкай грибов меньше, чем обычно, но и цены уже ниже, чем несколько недель назад.

Мужчина продает лисички по 2,5 евро. На вопрос, сколько стоит килограмм лисичек, он сказал, что примерно 8,33 евро.

Покупателей грибов тоже было немного.

Съезжающиеся на отдых в Друскининкай горожане покупают грибы в основном по дороге домой и торгующих у дороги грибников. Однако на этой неделе торговцев у дороги нет.

Чтобы выяснить причину, пришлось связаться с женщиной из Марцинкониса Яниной Янушаускене. Она рассказала, что торговцев у дороги нет, потому что в Чепкеляйском резервате начался сезон сбора клюквы. Поэтому все с 1 сентября хлынули туда, боясь, что вскоре ягод не останется.

По словам Янушаускене, придорожная торговля грибами идет на убыль, потому что покупатели не хотят дорого платить за лисички, а в скупках Варенского района за них платят 5 евро за кг. Поэтому сидеть у дороги в ожидании клиентов, особенно в начале недели, не имеет смысла, выгоднее сдать грибы скупщикам.

Рассказать о секретах скупки грибов и ягод согласился 26-летний Ромас из Вейсеяй.

За килограмм лисичек в зависимости от их вида он платит 4,60-4,70 евро. За килограмм боровиков на ножках до 5 см со светлыми снизу шляпками он платит 3 евро, а за килограмм переростков – 1 евро.

"Если шляпка на ножке не держится - это уже не гриб", – сказал Ромас.

Моховики он скупает по 1,3 за кг (ножки не должны быть длиннее 1 см). Подберезовики Ромас не скупает, а за килограмм подосиновиков платит 0,5 евро.

Сезон скупки ягод уже завершился. Чернику никто не приносит вот уже две недели, а брусники в этом году нет. Он прогнозирует, что клюкву будут скупать по 1,5 евро.

Ромас с 1992 г. сотрудничает с компанией Tandemus и продает грибы именно ей. Сам он скупает грибы в Вейсеяй, а его жена - в Капчамястисе.

В Лаздийском районе грибы у дороги не продают, да и на рынок их приносят мало, поэтому туристы приходят за грибами к скупщикам.

"Местным грибы не нужны, они их сами могу собрать. Уже лучше килограмм или два мяса купят за эти деньги. А отдыхающие приходят сюда, здесь дешевле. Такой бизнес – дешево покупаешь, дорого продаешь. Цена продажи не фиксированная, все зависит от внешнего вида покупателя, как и с грибниками - иногда плачу на 10 евроцентов больше за счет своей прибыли", – сказал Ромас.