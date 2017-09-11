Начало сентября на улицах города: кадры говорят сами за себя

В первую неделю сентября в Литве не удалось избежать ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы. Полиция не скрывает: неоднократно приходилось поучать матерей, которые выпускают своих детей из машины около школы, а, едва отъехав, хватаются за телефоны, и даже не смотрят на детей, которые идут рядом. Полиция просит водителей не забывать, что даже если бдительность теряют на несколько секунд, это может привести к большому несчастью и стоить кому-либо жизни.