В понедельник днем с севера придут дождевые облака, местами возможны грозы. Днем будет дуть сильный ветер. Температура воздуха почти везде будет до 10 градусов. На севере страны: в Шяуляй, Паневежисе и Утене будет около 8, на юге: в Вильнюсе, Каунасе и Алитусе 9, у моря 10-11 градусов тепла.
Во вторник облака рассеются, небольшой дождь ожидается лишь местами. Ночью усилится ветер. Ночью будет 0-5, днем всего 5-9 градусов тепла.
В среду ночью в Литву по-прежнему будет идти холодный воздух, температура составит 0-5 градусов мороза. У моря будет чуть выше нуля. Утром на западе возможных смешанные осадки. Днем облака охватят многие районы, ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура составит 5-6, на взморье 8 градусов тепла.
В четверг ожидается высокая облачность. Во многих районах возможны дожди, ночью будет идти мокрый снег. Будет дуть сильны ветер. Ночью небольшой мороз прогнозируют на северо-востоке, в других районах будет 1-4, на взморье до 5-7 градусов тепла, днем 6-9 градусов.
В пятницу ночью на юго-западе местами еще пройдут дожди, будет 1-3 градуса тепла, между тем на севере облака рассеются, местами возможны небольшие заморозки. Усилится зона высокого давления, вероятность осадков невелика. Воздух прогреется всего до 5-9 градусов.
В выходные тепла не будет, прогнозируют дождь.
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