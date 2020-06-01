Начало календарного лета будет теплым, но не без осадков

В ночь на вторник будет ясно, небольшая облачность возможна на юго-востоке страны. Ветер успокоится. Температура составит 5-8 градусов, на Куршской косе 9-10 градусов тепла.
Во вторник днем с юго-востока понемногу приблизится циклон. Начиная с юго-востока, увеличится облачность, однако на северо-западе страны вечером еще будет малооблачно. После обеда на юго-востоке то там, то здесь пройдут небольшие дожди. С самого утра усилится ветер, местами порывы ветра составят 15 м/с. Днем будет 16-21 градус, только на юго-востоке, где облачность увеличится раньше всего, будет 13-15 градусов выше нуля.
В среду будет облачно с прояснениями, ночью дожди пройдут на юго-востоке, днем небольшие дожди пройдут во многих местностях. Будет дуть северо-восточный, северный ветер. Ночью будет 7-11, днем 15-20 градусов тепла.
В четверг ночью облака понемногу рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами, днем облачность увеличится, то на одной, то на другой территории время от времени будут идти дожди, местами с грозами. Будет дуть несильный ветер переменного направления. Ночью 6-11, днем 16-21 градус тепла. В пятницу ночью местами, а днем во многих районах продут небольшие дожди. Ночью будет 6-11, днем 17-22 градусов тепла.
По теперешним данным, в выходные будет немного теплее, однако по-прежнему возможны осадки.
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