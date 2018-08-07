По словам представителя "Sodra" Саулюса Ярмалиса, более 150 тысяч человек получат более высокую пенсию, а также, невыплаченную с начала года, сумму.
"Например, если человек имеет 35 лет рабочего стажа, и его пенсия с августа выросла на 4 евро, от "Sodra" он дополнительно получит почти 30 евро за 7 первых месяцев этого года", - рассказывает Ярмалис.
Он также напоминает, что пенсия увеличится для всех пенсионеров, рабочий стаж которых составляет более 30 лет. Письма с решением о повышении пенсии могут прийти как до выплаты пенсии, так и после.
"Sodra" утверждает, что все увеличенные пенсии и задолженности будут выплачены до сентября.
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