Впервые современную систему регистрации в школы самоуправление испытало на практике в 2017–2018 учебном году, поэтому в текущем году система была усовершенствована, была упрощена подача заявлений до 3 школ на выбор – в таком режиме администрирование и работа приемной комиссии проходит более слажено.
При регистрации необходимо выбрать школу, причисленную по территории места жительства и еще две школы, которые для учащегося также являются приемлемыми.
«Были установлены четкие критерии приоритетности, что в том случае, когда количество желающих попасть в школу превышает количество свободных мест в школе, место получают воспитываемые одним из родителей или опекунов дети, имеющие право на специальную помощь в школе, также дети из многодетных семей, двойняшки, тройняшки, желающие посещать тот же класс, дети, братья и сестры которых уже учатся в той же школе», – сказала вице-мэр Эдита Тамошюнайте, курирующая вопросы образования.
В электронной регистрации этого года выделены учебные учреждения, принимающие учащихся со всего Вильнюса, а не только на закрепленной за школой территории.
Некоторые из них принимают учащихся на конкурсной основе - Вильнюсская Жирмунская гимназия, Вильнюсская гимназия им. Миколаса Биржишки, Вильнюсский лицей. Обучение в других основано на программах специализированного обучения, либо с использованием элементов своеобразной педагогической системы.
Заявления для приема в эти школы должны быть поданы до 31 марта, во все остальные до 31 мая.
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