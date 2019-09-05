Эта инсталляция сменит стоящие с апреля 4 флюгера – художественную инсталляцию "Активатор доброты мегареальности". Как флюгеры, так и новая инсталляция - временные творения, созданные художниками, победившими в объявленном муниципалитетом конкурсе, сообщается в пресс-релизе.
Норушис выбрал для своей инсталляции тему семьи, чтобы говорить о социальной единице и среде, в которой самовыражение человека проявляется ярче всего. Автор анализирует отношения семьи с городом, используя характеристику термина "семья" со своеобразными крепкими традициями.
"Эта инсталляция выполнена из металла, бетона, пластика и дерева – эти материалы были выбраны, чтобы повторить урбанистическое окружение, которое находится вокруг нас. Образ человека среди этих элементов создает рассказы, которые зависят от того, как каждый относится к произведению, какой опыт у смотрящего. Так я призываю подумать над ситуацией, когда на относительно маленьком пространстве могут существовать совершенно разный опыт того же окружения, который может отделять лишь линия из бетона, подъезд или другая деталь инфраструктуры", – рассказал он инсталляции ее автор.
На левом берегу Нерис (Вилии), на одном из постаментов появится эта инсталляция и солнечные батареи, которые вместе с другими артефактами являются символами городского окружения, его влияния на семью как в физиологическом, так и в философском смысле. Высота инсталляции 3 м, солнечные батареи будут использованы для освещения скульптуры.
"Процесс ознакомления с инсталляцией будет зависеть от каждого человека лично. Я старался ясно передать свою позицию, но оставил в произведении и несколько неизвестных, которые позволяет зрителю искать свои точки соприкосновения", – сказал Норушис.
В 2019 году на скульптуры для Зеленого моста город выделил больше 28 000 евро.
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