На взморье ветер валил деревья, одно упало на машину

В Клайпедском округе сильный ветер ночью валил деревья. По словам пожарных-спасателей, они четыре раза выезжали распиливать деревья. Одно дерево упало на автомобиль.
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ПО данным специалистов, сообщения о поваленных деревьях стали поступать с 6 ч. утра. В течение двух часов пожарные четыре раза.

Ветер валил деревья в Вейвирженай, Кретинге и в самой Клайпеде.

В Клайпеде одно дерево упало на автомобиль Audi.

По словам пожарных спасателей, автомобиль был поврежден на проспекте Балту.

Сообщение поступило около 11 ч. утра.

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