На взморье ветер валил деревья, одно упало на машину

ПО данным специалистов, сообщения о поваленных деревьях стали поступать с 6 ч. утра. В течение двух часов пожарные четыре раза.
Ветер валил деревья в Вейвирженай, Кретинге и в самой Клайпеде.
В Клайпеде одно дерево упало на автомобиль Audi.
По словам пожарных спасателей, автомобиль был поврежден на проспекте Балту.
Сообщение поступило около 11 ч. утра.
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