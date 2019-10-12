На взморье ветер валил деревья, одно упало на машину

ПО данным специалистов, сообщения о поваленных деревьях стали поступать с 6 ч. утра. В течение двух часов пожарные четыре раза.

Ветер валил деревья в Вейвирженай, Кретинге и в самой Клайпеде.

В Клайпеде одно дерево упало на автомобиль Audi.

По словам пожарных спасателей, автомобиль был поврежден на проспекте Балту.

Сообщение поступило около 11 ч. утра.

DELFI благодарит читателя за фотографию!