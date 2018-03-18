17 марта, в 13 ч. на затопленном участке дороги Шилуте - Русне (протяженность участка 4,9 км), уровень воды поднялся до 83 см.
Наводнение началось 31 января, в начале марта уровень воды спал, дорога была сухой. Но уровень воды спал лишь на 10 дней, потом потеплело и снова началось наводнение.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в Шилутском районе были затоплены 9 деревень, 69 усадеб, вода отрезала от сообщения 156 человек, затопило участок площадью 19 000 га - это 1/9 часть всей территории мэрии. Не лучше положение в мэрии Пагегяйского района, где затоплены 7 деревень, 21 усадьба, вода отрезала от сообщения 54 человек, затопило участок площадью 10 200 га - 1/5 площади мэрии.
Во время наводнения автомобили перевозила гусеничная техника-амфибия Литовской армии, она находится в Шилуте. Правда, сейчас на ней некому работать, поскольку, когда уровень воды спал, военные уехали на место службы. В случае необходимости они вернутся в течение 4 ч. Администрация мэрии обратилась за помощью к армии 31 января, а поскольку угроза наводнения сохранилась, просила продолжать работы до 23 марта.
В ближайшее будущее правительство намерено построить на этом месте эстакаду, но она не спасет имущество жителей от наводнений. Чтобы пресечь наводнения, нужно чистить дно Немана и других находящихся рядом рек.
На взморье вернулось наводнение: уровень воды на дороге Шилуте-Русне около 1 м (3)
18 марта уровень воды на дороге Шилуте-Русне превысил 80...
Президентские выборы в РФ: как повышают активность избирателей (16)
Мы участвуем, но побеждать не собираемся. Такое мнение...
Прокуроры интересуются Гасюнасом, ВХА готовится к его выставке
Вильнюсская окружная прокуратура (ВОП) расследует...
В Литве Русское Европейское Движение проводит альтернативные выборы (65)
Русское Европейское Движение проводит акцию протеста,...
Сковородочное дерево – кто и зачем его создал (4)
Когда дует ветер, очень красиво звучит, люди говорят,...
TOP новостей
На покупку жилья семьям обещают до 26 000 евро – кто их получит? (24)
Если вы планируете покупать квартиру или строить дом,...
В России проходят выборы президента: явка чуть менее 60% (510)
Голосование на выборах президента началось в 9 утра по...
Президентские выборы в РФ: как повышают активность избирателей (16)
Мы участвуем, но побеждать не собираемся. Такое мнение...
На взморье вернулось наводнение: уровень воды на дороге Шилуте-Русне около 1 м (3)
18 марта уровень воды на дороге Шилуте-Русне превысил 80...
Профессор Мажилис возмущен: нечестно брать плату с тех, кто приходит посмотреть на Акт (43)
Профессор университета им. Витаутаса Великого Людас...