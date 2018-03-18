18 марта уровень воды на дороге Шилуте-Русне превысил 80 см.А это значит, что вопрос переправы автомобилей будет решать не клайпедский отдел компании Kelių priežiūra, а мэрия Шилутского района, которая объявила экстремальную ситуацию.
Potvynis kelyje Šilutėje
© DELFI

17 марта, в 13 ч. на затопленном участке дороги Шилуте - Русне (протяженность участка 4,9 км), уровень воды поднялся до 83 см.

Наводнение началось 31 января, в начале марта уровень воды спал, дорога была сухой. Но уровень воды спал лишь на 10 дней, потом потеплело и снова началось наводнение.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в Шилутском районе были затоплены 9 деревень, 69 усадеб, вода отрезала от сообщения 156 человек, затопило участок площадью 19 000 га - это 1/9 часть всей территории мэрии. Не лучше положение в мэрии Пагегяйского района, где затоплены 7 деревень, 21 усадьба, вода отрезала от сообщения 54 человек, затопило участок площадью 10 200 га - 1/5 площади мэрии.

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Во время наводнения автомобили перевозила гусеничная техника-амфибия Литовской армии, она находится в Шилуте. Правда, сейчас на ней некому работать, поскольку, когда уровень воды спал, военные уехали на место службы. В случае необходимости они вернутся в течение 4 ч. Администрация мэрии обратилась за помощью к армии 31 января, а поскольку угроза наводнения сохранилась, просила продолжать работы до 23 марта.

В ближайшее будущее правительство намерено построить на этом месте эстакаду, но она не спасет имущество жителей от наводнений. Чтобы пресечь наводнения, нужно чистить дно Немана и других находящихся рядом рек.

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