"В этом году какая-то катастрофа. В первый раз мы фиксируем такое количество мертвых тюленей. Только в мае в Паланге обнаружили 17. Мы в ужасе, не планировали, что будет столько работы и средств. Происходит что-то сверхъестественное – раньше за весь сезон было по 5, а сейчас – десятки", - сказала глава компании Nuaras ветеринар Юргита Густайтене.

Представитель Литовского морского музея Арунас Грушас сказал, что причины смерти тюленей неестественные. По его словам, если бы причиной тому были природные явления, речь бы шла об эпидемии, но на данный момент никто эпидемии не объявлял.

В прошлом и позапрошлом году выясняли причины смерти этих занесенных в Красную книгу животных. Проверяли рыболовные компании, их владельцев, нет ли у них незаконного оружия.

По словам Густайтене, увезти тело крупного животного в выходные непросто, поскольку в приюте работает один человек. Если поступает такой звонок, приходится вызывать подмогу.

"Забрать не так просто. Недавно мы вытаскивали из моря лося. Представьте себе, как его через дюны два километра тащили. С тюленями тяжело не только потому, что они тяжелые, но и потому, что за них платят, как за сбор мертвых птичек. Это рабский труд", - сказала Густайтене.

По ее словам, скорее всего, обнаруженного в воскресенье тюленя в силу объективных причин увезут только в понедельник. Например, сложно довезти его до парома, потом нужно освободить паром, чтобы запах разлагающегося животного не раздражал отдыхающих, которые в выходные переправляются на косу и обратно.

В прошлом году в море также нашли немало мертвых тюленей. Тогда на телах многих из них были следы разных травм, поэтому гадали о их происхождении - что это: гибель в сетях, жестокие действия рыбаков или что-то еще.

Издание Vakarų ekspresas уже писало, что рыбаки жалуются на тюленей - якобы из-за них сокращается количество корюшки, трески, они портят сети.

Однако никто четко не отслеживает причины гибели тюленей, обнаруженных на литовском взморье.

Грушас от подробного комментария на эту тему воздержался.

"Я знаю, как это объяснить, но не пойман - не вор. А дальше нам надо выяснять это с вышестоящими ведомствами, с инспекторами, с министерством, они должны это выяснить", - ответил Грушас.

По его словам, если бы причиной смерти были природные явления, то объявили бы эпидемию, но ничего подобного не наблюдается.