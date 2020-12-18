На взморье ограничения не обошлись без курьезов: водитель так спешил показать документы, что заработал штраф

В Клайпеде появилось 7 постов. Другие дороги закрыты. Все, у кого не было существенных причин для проезда, должны были вернуться восвояси.
Глава Клайпедской дорожной полиции Миндаугаса Джермейка поделился последней информацией о ситуации на дорогах.
"В среду и четверг уже стояли заграждения и знаки, запрещающие проезд в Клайпеду. Проверено несколько тысяч машин, 200 отправили назад", – сказал он.
Полиция напоминает, что водители должны иметь при себе документы, доказывающие, что они живут в Клайпеде.
Полиция поделилась курьезными историями. Один так спешил, что стал показывать документ полицейским еще издали, размахивая телефоном. Мужчина получил штраф за вождение с телефоном в руках. Другой человек ехал за покупками в Клайпеду, но несмотря ни на какие уговоры, его не пропустили.
По словам Джермейки, люди особой озлобленности не демонстрируют и выполняют требования стражей порядка.
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