На взморье ограничения не обошлись без курьезов: водитель так спешил показать документы, что заработал штраф

В Клайпеде появилось 7 постов. Другие дороги закрыты. Все, у кого не было существенных причин для проезда, должны были вернуться восвояси.

Глава Клайпедской дорожной полиции Миндаугаса Джермейка поделился последней информацией о ситуации на дорогах.

"В среду и четверг уже стояли заграждения и знаки, запрещающие проезд в Клайпеду. Проверено несколько тысяч машин, 200 отправили назад", – сказал он.

Полиция напоминает, что водители должны иметь при себе документы, доказывающие, что они живут в Клайпеде.

Полиция поделилась курьезными историями. Один так спешил, что стал показывать документ полицейским еще издали, размахивая телефоном. Мужчина получил штраф за вождение с телефоном в руках. Другой человек ехал за покупками в Клайпеду, но несмотря ни на какие уговоры, его не пропустили.

По словам Джермейки, люди особой озлобленности не демонстрируют и выполняют требования стражей порядка.