Инцидент произошел 26 июня, в 20 ч., на 1 пляже Мелнраге. К счастью, собака самой Алины, которую она держала на руках, не пострадала.

"Бойцовская собака, без поводка, без намордника напала и загрызла маленького песика. (...) Наша Мейле, к счастью, осталась жива, а ведь собака сначала бросилась на нее. Слава Богу, она была на руках", – писала женщина, предупреждая об опасности всех владельцев собак.

Она опубликовала фотографии, возможно, они помогут идентифицировать владельцев агрессивной собаки, которые, по ее словам, не признали своей вины.

"Эти бессердечные существа, которые хотели сбежать и еще ругали женщин, чья собака погибла, получат по заслугам. Об этом я позабочусь. Полиция приехала, заявления написаны, публичность сделает свое", – писала Алина.

Алина не ошиблась. Владельцы агрессивной собаки уже идентифицированы.

В полицию написали не одно заявление. Глава Литовской ассоциации защиты прав животных Бригита Кимантайте указала, что агрессивную собаку не усыпят. По ее словам, за ее действия придется ответить хозяину.

"В таком случае надо требовать возмещения ущерба. Человека, который не смотрел за собакой, должны наказать. Только я хочу заметить, что это не является проблемой бойцовских собак – любая собака может загрызть собаку. Это может сделать овчарка, и собака любой другой породы. Это инстинкт, который владельцы должны контролировать", – сказала Кимантайте.

Она заметила, что собак должны водить на поводке и в наморднике.

Важно знать, что иногда подобные трагедии происходят потому, что владельцы маленьких собак не водят своих собак на поводке и не надевают на них намордники.

Заставляют ли штрафы владельцев собак менять свое поведение? По словам Кимантайте, в таком случае не поможет даже конфискация собаки у нерадивого хозяина.

"По закону, в таких случаях можно конфисковать собаку, ситуацию должна оценить полиция. Другой хозяин, несмотря на халатность, сожалеет о происшествии, хочет возместить ущерб и понимает, что ситуация плохая. Конфискация – не выход, ты никогда не можешь знать, к кому попадет конфискованная собака. Точно ли новый владелец лучше о ней позаботится? Все индивидуально", – сказала Кимантайте.