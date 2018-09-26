Глава Palangos komunalinis ūkis Гедиминас Валинявичюс в интервью изданию "Вечерняя Паланга" (Vakarinė Palanga) сказал, что с утра до 17 ч. сильный ветер на курорте повалил шесть старых деревьев – на ул. Витауто, Васарос, Бирутес и Й.Билюно. "Недавно наши работники выехали на ул. Й.Билюно", - сказал около 17 ч. Валинявичюс.

По его словам, в сентябре бури опасны тем, что деревья еще не сбросили листья.

"У нас на взморье, сезон осенних бур обычно начинался в конце октября, когда деревья уже сбрасывали листья. Сейчас листья как паруса, которые уносит ветер, поэтому деревья менее стабильны, могут рухнуть", - сказал Валинявичюс. Он порадовался, что буря не нанесла городу и его жителям никакого вреда, никто не пострадал.

"Будут дежурить электрики, специалисты по уборке улиц, дорожные рабочие. У нас есть и еще одна проблема – ветер срывает листья с деревьев, они падают на канализационные люки, закрывают их отверстия, поднимается уровень воды, затоплены улицы", - рассказал специалист.

После 17 ч. Валинявичюс сам позвонил в редакцию: "Ветер валит дерево за деревом, вот я сейчас ехал домой, перед моей машиной на ул. Кястучё упало на дорогу дерево". Через несколько минут ветер повалил еще одно дерево у магазина Iki.

По данным на 21.30 ч. из-за ветра в Литве без света осталось около 10 000 клиентов компании Energijos skirstymo operatorius (ESO).

Сильный ветер больше всего вреда нанес жителям Клайпедского, Шяуляйского, Паневежского и Утенского регионов.

Бригады работников ESO оперативно устраняют последствия, восстанавливая подачу электричества жителям.

"Не стойте под высокими деревьями, у столбов линий электропередач. Также водители должны быть внимательными, не ставить автомобили под деревьями. Не трогайте поваленные деревья, если они упали на провода", - информируют пожарные-спасатели.

Если вы увидели оборванные деревом провода, звоните по номеру 1852.

В мэрии Мажейкяйского района, в Седе, на ул. Лепу, 3, обвалилась стена дома, под ней оказался человек. Мужчина лет 60 разбирал нежилой деревянный дом. его стена и обвалилась, завалив несчастного. Врачи скорой помощи увезли его в больницу.