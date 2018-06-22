Молнии вывели из строя разные электроприборы, модемы, компьютеры, телевизоры о т.д. 22 июля до обеда компания Lietuvos draudimas получила уже 70 сообщений о страховых случаях, на возмещение ущерба уже резервировали 40 000 евро, предполагают, что число сообщений увеличится до 200, а нанесенный ущерб составит 100 000 евро.
"Это первые действия природной стихии в этом году. После жары часто бывает град, ливни и грозы. На этот раз шквал пронесся по Жемайтии и центральной части Литвы. Больше всего страховых случаев зафиксировано в Плунгеском районе. Средний размер понесенного ущерба - 500 евро.
Самый большой ущерб, по данным на нынешний момент - 5900 евро, дерево упало на дом и частично разрушило его: упала стена дома, выбиты окна, поломана крыша. Другой похожий ущерб зафиксирован в результате того, что ветер снес крышу дома", - сказала представитель Lietuvos draudimas Виктория Катилене.
Согласно статистике компании, в прошлом году природные стихии нанесли жителям ущерб на сумму 1,64 млн. евро, из них 800 000 евро - выплачены летом.
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