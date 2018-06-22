21 июня вечером и ночью в некоторых районах Литвы фиксировали сильный ветер и ливневые дожди, после бури страховая компания Lietuvos draudimas отложила на выплату страховок больше 100 000 евро. Центр обслуживания клиентов регистрирует новые сообщения о снесенных крышах, поврежденных дымоходах, террасах, выбитых окнах.
© DELFI montažas

Молнии вывели из строя разные электроприборы, модемы, компьютеры, телевизоры о т.д. 22 июля до обеда компания Lietuvos draudimas получила уже 70 сообщений о страховых случаях, на возмещение ущерба уже резервировали 40 000 евро, предполагают, что число сообщений увеличится до 200, а нанесенный ущерб составит 100 000 евро.

"Это первые действия природной стихии в этом году. После жары часто бывает град, ливни и грозы. На этот раз шквал пронесся по Жемайтии и центральной части Литвы. Больше всего страховых случаев зафиксировано в Плунгеском районе. Средний размер понесенного ущерба - 500 евро.

Статьи по теме:
В Литву пришли ливни и грозы: ветер валил деревья, без электричества - около 300 человек

Самый большой ущерб, по данным на нынешний момент - 5900 евро, дерево упало на дом и частично разрушило его: упала стена дома, выбиты окна, поломана крыша. Другой похожий ущерб зафиксирован в результате того, что ветер снес крышу дома", - сказала представитель Lietuvos draudimas Виктория Катилене.

Согласно статистике компании, в прошлом году природные стихии нанесли жителям ущерб на сумму 1,64 млн. евро, из них 800 000 евро - выплачены летом.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Иностранцы в Литве в прошлом году потратили 1,2 млрд евро (2)

Зарубежные туристы и другие иностранные...

Сейм Литвы сделал еще один шаг к введению "потолка" взносов в Фонд соцстраха (2)

Сейм Литвы в пятницу во втором чтении принял часть...

На территории пяти муниципалитетов - стихийная засуха (1)

Выпавший в пятницу вечером в Литве дождь засуху не...

В пятницу ночью границу Литвы пересекли футбольные болельщики (7)

В пятницу ночью границу Литвы пересекли 2,5 тыс....

Жителей Вильнюса от жары спасает новый фонтан

В Литве задержалась засушливая и теплая погода,...

TOP новостей

Любовь народа к президенту меркнет: какую ошибку допустила Грибаускайте (201)

Из-за политических скандалов третий месяц подряд...

Латышей смешат жалобы литовцев на высокие цены в Паланге (43)

Молодые мужчины, приехавшие на отдых в Палангу с...

Осталось лишь одно голосование: как после введения новшеств изменятся зарплаты в Литве (11)

22 июня депутаты парламента Литвы начали голосовать...

Глава МИД Литвы: эффект от бойкота ЧМ-2018 "не очень чувствуется" (95)

Находящийся с официальным визитом в Украине министр...

Grabijolų kaimas Grabijolų kaimas Grabijolų kaimas Grabijolų kaimas Grabijolų kaimas

Самая красивая деревня Литвы: усадьбы здесь стоят 200 000 евро (37)

Самой красивой литовской деревней выбрали Грабийолай...