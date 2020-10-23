На выходных синоптики прогнозируют хорошую погоду

В пятницу погоду обусловит южная часть циклона. Днем будет облачно с прояснениями. Время от времени ожидаются осадки, более обильные дожди пройдут на севере страны. будет дуть сильный западный ветер. На севере будет 12–14, а на юге 15–16 градусов тепла.
В субботу небольшой дождь пройдет на юге страны. Днем ожидаются прояснения. После обеда снова увеличится облачность, поэтому, начиная с запада, пойдут дожди. По-прежнему будут дуть сильный ветер. Ночью будет 7–9 у моря еще теплее, а на севере – всего 4–6 градусов тепла. Днем ожидается 12–14 градусов, на юго-западе до 15 градусов тепла.
В воскресенье установится зона высокого давления. Ночью осадков будет меньше. Утром местами ожидается туман. Будет 5–10 градусов тепла. В воскресенье днем погода улучшится: вероятность дождя невелика, из-за облаков выглянет солнце. Воздух прогреется до 13–15 и даже до 16 градусов тепла. В начале следующей недели погода будет приятной.
В ночь на понедельник будет малооблачно, без осадков. Температура составит 4–9 градусов тепла.
В понедельник в начале дня будет без осадков и солнечно, только усилится ветер. Днем на западе ожидаются небольшие осадки. Воздух прогреется до 13–14 градусов тепла.
В ночь на вторник дожди пройдут во многих районах, днем лишь местами. Осадки будут небольшими. Ночью будет 6–11, днем 11–15 градусов тепла.
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