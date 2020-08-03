На выделенные США 24 млн евро модернизирована Авиабаза ВВС Литвы в Шяуляй.

Как информировало в понедельник Министерство обороны, на эти деньги оборудованы инфраструктурные объекты - новые ангары для ремонта транспортных средств и наземного оборудования, операционный центр, три перрона, современные "ловушки" для истребителей, освещение одного из перронов, несколько полос и площадок для самолетов, а также дороги для передвижения наземного транспорта.
Как отмечает Минобороны, это повышает готовность Авиабазы ВВС к приему союзников по НАТО, улучшает взаимодействие и сдерживание.
"На оборудование новых инфраструктурных объектов в 2016 –2020 годах из Фонда инициативы по обеспечению безопасности Европы было выделено 24 млн евро. Полностью завершены 16 объектов, строительство еще двух объектов намечается завершить в этом году", - сообщает министерство.
В среду эти объекты планируют осмотреть вице-министр обороны Эймутис Мисюнас, посол США в Литве Роберт Гилкрист, директор Департамента защиты логистики, инженерии и вооруженных сил Командного пункта ВВС США Роналд Джолли, командующий ВВС Литвы Дайнюс Гузас и другие представители армий США и Литвы.
По словам Э. Мисюнаса, инвестиции США в военную инфраструктуру Литвы показывают, что Литва остается важным приоритетом оборонной политики США.
"Повышая вместе с США мощности Авиабазы, мы создаем условия для тренировок военных единиц из США и других стран НАТО, а также способствуем быстрому прибытию союзнических сил в Литву и другие Балтийские страны", - отметил Э. Мисюнас.
Вице-министр подчеркивает, что Авиабаза в Шяуляй важна и в масштабе всего региона, так что проведенные в жизнь проекты инфраструктуры повышают оборонный потенциал всех трех Балтийских стран и способствуют обеспечению высокого уровня боевой готовности военных единиц Литвы, США и других стран-союзников.
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