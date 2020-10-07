На выборах в Сейм Литвы досрочно проголосовало 1,5% избирателей

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), наиболее активно голосование шло в Каунасском Центрально-Жалякальнисском избирательном округе (3,96%), а наименее активными были жители столичного Панеряйско-Григишского округа в Вильнюсе – здесь досрочно голосовало 0,22% избирателей.

По сравнению с первым туром прошлогодних президентских выборов и референдумом по двойному гражданству, когда досрочное голосование было продлено из-за референдума, активность несколько ниже.

В 2019 году в первых два дня досрочного голосования в первом туре президентских выборов и референдума активность составила 1,85%, а в целом проголосовали 44 тыс. 747 избирателей.

По данным ГИК, в утвержденных избирательных списках находятся 2 млн 449 тыс. 683 человека.

Избирается 141 парламентарий: 70 – по партийным спискам и 71 – в одномандатных округах.

На этих выборах досрочное голосование продлено – оно будет проходить с понедельника по четверг включительно. Ранее на это выделялось два дня. Голосование начинается в 7 часов утра и заканчивается в 20 часов.

Досрочно избиратели могут проголосовать в любом предназначенном для этого месте, вне зависимости от декларируемого места жительства.

Избирателей просят приходить на голосования со средствами защиты носа и рта, с собственным ручками, не забывать документ удостоверения личности. Те, у кого не будет маски и ручки, смогут получить их на месте.

В воскресенье, в день выборов, можно будет голосовать только на избирательных участках, к которым прикреплен избиратель.

Ранее председатель ГИК Лаура Матьйошайтите призвала людей старшего возраста и принадлежащих к группам риска воспользоваться возможностью досрочного голосования, поскольку в это время потоки будут меньше.

На этих выборах оборудовано больше мест для досрочного голосования, однако в части из них нельзя будет голосовать в самом здании самоуправления, как это было раньше.

Из трех крупных городов Литвы только в Вильнюсе досрочное голосование происходит и в здании самоуправления, между тем в Каунасе и Клайпеде избирателей приглашают голосовать в другие места.

Парламентские выборы состоятся 11 октября.