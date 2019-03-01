Этим правом могут воспользоваться люди с недугом, временно неработоспособные по болезни избиратели, а также граждане 70 лет и старше, если состояние их здоровья не позволяет им самим прибыть на избирательный участок.

Голосовать на дому можно будет и в субботу.

В воскресенье, в день выборов, избирательные участки откроются в 7 часов и закроются в 20 часов.

Местные политики на этих выборах претендуют на 1502 мандата в муниципальных советах, 60 из них - на места мэров. Из-за сокращения численности населения в этом году избирается на 22 члена советов меньше, чем на предыдущих выборах.

На мандаты членов муниципальных советов претендует более 13 тыс. политиков, в мэры баллотируется более 400.

В списках избирателей значится 2 млн 458 тыс. 13 человек.