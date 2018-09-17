На предстоящую в это воскресенье встречу с папой Франциском в Каунасе выдано 90 тыс. приглашений.
Popiežius Pranciškus
© Reuters / Scanpix

"Мы ожидаем большое количество людей. На этот день выдано более 90 тыс. приглашений", - заявила в понедельник координатор визита папы в Каунасском архиепископстве Вайда Спангялявичюте-Кнейжене.

Она не раскрыла, какое максимальное количество посетителей ожидается в Каунасе.

Заместитель начальника Главного комиссариата полиции Каунасского округа Дарюс Плявга заявил, что во время визита папы в Каунасе будут работать многочисленные силы полиции из Каунаса и других округов.

"Цель - чтобы не пострадали верующие, которые будут принимать участие, чтобы защитить их от краж, надеемся найти каждого потерявшегося ребенка, хорошее настроение должно преобладать, и безопасность будет обеспечена в Каунасе во время этого события", - сказал он.

Визит папы Франциска в Литве состоится 22-23 сентября.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Истребители НАТО сопроводили один российский военный самолет

Несущие дежурство в миссии воздушной полиции...

На встречу с папой в Каунасе выдано 90 000 приглашений

На предстоящую в это воскресенье встречу с папой...

Работники сферы культуры требуют увеличить зарплаты на 75 евро (2)

17 сентября в Вильнюсе , у здания правительства...

Шведский профессор рассказал, какими должны быть налоги для адекватной пенсии (11)

Каким должен быть тариф на социальное страхование,...

Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад (58)

"Мы на распутье: мы должны возвращаться назад, но не...

TOP новостей

Литва не будет обжаловать решение Еврокомиссии по "Газпрому" (26)

Литва не станет обжаловать решение Еврокомиссии (ЕК) по...

Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад (58)

"Мы на распутье: мы должны возвращаться назад, но не...

Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (19)

Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...

Шведский профессор рассказал, какими должны быть налоги для адекватной пенсии (11)

Каким должен быть тариф на социальное страхование,...

Предложение президента Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (16)

Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...