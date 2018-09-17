На встречу с папой в Каунасе выдано 90 000 приглашений

"Мы ожидаем большое количество людей. На этот день выдано более 90 тыс. приглашений", - заявила в понедельник координатор визита папы в Каунасском архиепископстве Вайда Спангялявичюте-Кнейжене.

Она не раскрыла, какое максимальное количество посетителей ожидается в Каунасе.

Заместитель начальника Главного комиссариата полиции Каунасского округа Дарюс Плявга заявил, что во время визита папы в Каунасе будут работать многочисленные силы полиции из Каунаса и других округов.

"Цель - чтобы не пострадали верующие, которые будут принимать участие, чтобы защитить их от краж, надеемся найти каждого потерявшегося ребенка, хорошее настроение должно преобладать, и безопасность будет обеспечена в Каунасе во время этого события", - сказал он.

Визит папы Франциска в Литве состоится 22-23 сентября.