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Минздрав Литвы распорядился на время карантина ограничить в аптеках отпуск лекарств и дезинфицирующих средств в одни руки.
На время карантина в Литве ограничивается продажа безрецептурных лекарств: в одни руки – одна упаковка
© DELFI / Domantas Pipas

На время карантина запрещено продавать или выдавать в одни руки более чем по одной упаковке безрецептурного лекарства.

Этот порядок утвержден решением министра здравоохранения и главы Государственного операционного центра по экстремальной ситуации Аурелиюса Вериги.

Ограничивается и продажа дезинфектантов. Уже в среду в Вильнюсе в некоторых аптеках в одни руки отпускали одну упаковку дезинфицирующей жидкости.

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Как отмечает Минздрав, "теперь государство обязано по возможности ограничивать количество отпускаемых в одни руки дезинфектантов, чтобы дезинфицирующие средства были доступны большему числу жителей".

Из-за распространения коронавируса в понедельник в Литве объявлен карантин. Пока его срок – две недели.

ru.DELFI.lt
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