На время карантина в Литве ограничивается продажа безрецептурных лекарств: в одни руки – одна упаковка

На время карантина запрещено продавать или выдавать в одни руки более чем по одной упаковке безрецептурного лекарства.
Этот порядок утвержден решением министра здравоохранения и главы Государственного операционного центра по экстремальной ситуации Аурелиюса Вериги.
Ограничивается и продажа дезинфектантов. Уже в среду в Вильнюсе в некоторых аптеках в одни руки отпускали одну упаковку дезинфицирующей жидкости.
Как отмечает Минздрав, "теперь государство обязано по возможности ограничивать количество отпускаемых в одни руки дезинфектантов, чтобы дезинфицирующие средства были доступны большему числу жителей".
Из-за распространения коронавируса в понедельник в Литве объявлен карантин. Пока его срок – две недели.
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