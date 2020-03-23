Кроме того, если человек не смог сразу дозвониться к врачу, больничный выдают задним числом, но за таким больничным надо обращаться не позже, чем в течение 5 дней.

Такие правила установили министры здравоохранения Аурелиюс Верига и социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, подтвердив новый порядок выдачи электронных больничных.

Взрослым лицам на 14 дней могут выдавать больничный в связи с самоизоляцией после посещения зарубежной страны. Однако его выдают только в том случае, если человек не может работать дистанционно и работодатель не объявил о простое. Выплаты составят 62,06% от зарплаты "на бумаге", код болезни TLK-10-AM Z20.8, причина – "Эпидемиологическая ситуация". Чтобы получить такой больничный, надо взять направление Национального центра общественного здравоохранения или заполнить "Карту пассажира". К врачу обращаться дистанционно.

Родителям детей на время карантина дают больничный на 14 дней (продлевают на такой же срок до окончания карантина), оплачивают 65,94%. Код TLK-10-AM Z20.8, причина – "Эпидемиологическая ситуация". К врачу обращаться дистанционно. Такой же порядок действует, если нужен больничный по уходу за тяжело больным близким родственником.

Заболевшим коронавирусом во время работы врачам платят пособие по болезни размером 77,58% от зарплаты "на бумаге". Код TLK-10-AM U07.1, причина – "Профессиональная болезнь". Больничный продлевают до полного выздоровления.

Заболевшим коронавирусам людям платят пособие по болезни размером 62,06% от зарплаты "на бумаге". Код TLK-10-AM U07.1, причина – "Болезнь". Больничный продлевают до полного выздоровления.

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