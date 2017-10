На возможность обжаловать штраф ЛЖД юристы смотрят без оптимизма

Судиться Литву могут побудить потенциальные иски от Латвийских железных дорог или компании Orlen Lietuva, если нарушение правил конкуренции не будет оспорено. Судебный марафон тоже может отдалить уплату штрафа. На то, чтобы принять решение относительно жалобы, у Литвы есть 70 дней. Статьи по теме: Президент Литвы: безответственное поведение глав ЛЖД нанесло ущерб государству Из Брюсселя – "Литовской железной дороге" назначен штраф в размере 28 млн. евро Партнер адвокатской конторы Sorainen Дайвис Швиринас сказал BNS, что предприятие должно использовать "все имеющиеся, если они есть, возможности (...), а только потом поднимать руки вверх и сдаваться". "На мой взгляд, такие возможности (обжаловать) есть, но чтобы сказать детальнее, нужно знать весь материал и чем Комиссия обосновывает свое решение. Главный спор идет относительно того, был ли участок путей разобран для того, чтобы навредить возможности возить грузы по этому участку пути, или же были другие, технические причины", - сказал Д. Швиринас BNS. С ним согласен партнер адвокатской конторы Glimstedt Андрюс Иванаускас. По словам адвоката, в суде стоит проверить аргументы Комиссии. "Об этой ситуации мы знаем довольно много, и есть очень много данных, свидетельствующих против LG. Конечно, следует смотреть, каковы фактическое обоснование и юридическое содержание у ЕК. Во всех случаях следует проверить видение Комиссии в судах и посмотреть, все ли там правильно сделано, не допущены ли процедурные нарушения", - сказал BNS А. Иванаускас. Беспокойство по поводу поляков и латвийцев Юристы подчеркивают, что, возможно, важно судиться не только из-за штрафа в размере 28 млн. евро, но и из-за вероятных исков в будущем. Вступившее в силу решение Комиссии позволит контролирующему НПЗ в Мажейкяй и нефтетерминал в Бутинге польскому нефтеконцерну Orlen и Латвийским железным дорогам требовать возмещения понесенных ими убытков. "Если просматриваются очевидные возможности и успешное окончание такого спора, то одним из рациональных решений было бы обжаловать решение ЕК, потому что так можно было бы и решить вопрос относительно самого штрафа, и предотвратить иски о возмещении ущерба в дальнейшем", - сказал Д. Швиринас. ЕК сообщила, что после того, как был разобран участок путей, предприятию Orlen приходится возить грузы в Латвию по куда более протяженному маршруту. Латвийские железные дороги уже подтвердили, что рассматривают возможность обращения по поводу возмещения ущерба. Orlen пока не комментирует решение Брюсселя. "Когда проигрываешь дело ЕК и не можешь в суде защититься от нарушения, имеет место презумпция, что ущерб ты уже причинил, и теперь остается только подсчитать причиненный ущерб. Поскольку у нас есть четкое пострадавшее лицо (Orlen Lietuva), а, может, даже два (Латвийские железные дороги), то хотя бы только поэтому стоит оспорить это решение", - сказал А. Иванаускас. Что означает длительное расследование? Юристы по-разному интерпретируют большую продолжительность расследования. После получения жалобы Orlen в 2011 году Комиссия провела проверки в помещениях Литовских железных дороги в марте 2013 года начала официальную процедуру расследования нарушения антимонопольных правил. В январе 2015 года Комиссия направила предприятию заявление о протесте. По мнению Д. Швиринаса, длительное расследование может говорить о том, что должностные лица в Брюсселе не были уверены в своей позиции. Однако партнер адвокатской конторы Ellex Valiunas Марюс Юонис делает противоположный вывод - по его словам, долгое составление заключения означает, что "перед тем, как принять решение, ЕК, скорее всего, не раз взвесила все "за" и "против". Он сказал, что статистическая вероятность оспорить решение ЕК невелика", а Литве следовало бы сосредоточиться не только на штрафе, но и на стратегических решениях, включая прозрачность и повышение эффективности железнодорожного сектора. Премьер Саулюс Сквернялис и министр транспорта Рокас Масюлис сказали, что интересы Литвы будут защищаться правовыми средствами, но от более подробных комментариев они пока воздержались. Сейчас компанию LG по правовым вопросам представляет в Брюсселе британская адвокатская контора Linklaters. Жалоба LG может рассматриваться в судах Евросоюза (ЕС) двух инстанций, процесс займет несколько лет. Представители правительства еще не оценили, во сколько Литве может обойтись тяжба, потому что подобных дел о конкуренции в суде ЕС у страны еще не было.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.