На вотчине князя Альгирдаса: "литовская улица", ведарай и белорусская сущность

В этом году Витебску – 1045 лет. Однако догадаться об этом могут скорее любители арифметики, способные вычесть одну цифру из другой на доме с круглой пристройкой, которую горожане привыкли называть "Шайбой". О том, что город в очередной раз стал юбиляром, свидетельствуют лишь редкие надписи на общественном транспорте. Зато о том, что в Витебске проходит XVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар", гостям города становится известно сразу же на привокзальной площади, откуда открывается незабываемый вид на палаточные торговые ряды по улице Кирова.

Исторический центр Витебска составляют улицы Ленина, Суворова, Крылова, Толстого, Пушкина, Советская и Путна. Рядом с последней располагается городской зоопарк, сквер Героев войны 1812 года и Арт-центр Марка Шагала. Небольшие улицы во время "Славянского базара" превращаются в городскую ярмарку.

"Славянский базар" в Витебске © Сяржук Гавриленко

Найти здесь можно всё, что пожелает душа как непритязательного горожанина, так и требовательного гостя "культурной столицы трёх государств": торгуют специями из Беловежской пущи и изделиями Пинского трикотажа, кожаными шапками авиатора и меховыми шубами, калининградским янтарём "от производителя", льняными полотенцами, варёной кукурузой и деревянными автоматами ППШ. За 100 граммов чая и различных травяных сборов покупатели выкладывают примерно 2 евро, за литр мёда разных сортов – 2,6 евро. Впрочем, по уверениям туристов из Литвы, цены на основные товары широкого потребления вполне себе сравнимы с литовскими, а иногда и превышают их.

В магазинах, расположенных в радиусе 500 м от Летнего амфитеатра, во время "Славянского базара" действует существенное для определённой категории потребителей ограничение: алкогольные напитки здесь перестают продавать за два часа до начала концертных мероприятий.

200-граммовая плитка шоколада "Столичный" кондитерской фабрики "Коммунарка" обходится в 1 евро, 1 кг мясного фарша "Белорусский" - 2,6 евро, акционные бананы - 1,12 евро. Продаваемый в розлив квас "Оршанский" стоит 0,43 евро за литр. Правда, в магазинах его было не найти - прилавки государственных и частных торговых точек оккупировала продукция ОАО "Лидское пиво".

По заявлениям жителей Витебска, отсутствие существенного подорожания в пунктах общественного питания компенсировалось изъятием из меню популярных пунктов: так, на время "Базара" кафе "Туркиш кебаб" перестало предлагать посетителям популярный и дешёвый (в пределах 2 евро) бизнес-ланч. Цена на титульное блюдо в зависимости от способа приготовления колебалась от 3,5 до 5,2 евро.

Как сообщили сотрудники кафе, "Туркиш кебаб" остался одним из немногих предприятий общественного питания, в котором по договору с организаторами "Славянского базара" участники мероприятий могли рассчитаться особой фестивальной валютой - "васильками", равными по достоинству белорусским рублям. За право участвовать в программе оборота "васильков" кафе, как и иные пункты питания, по словам сотрудников, вынуждены были уплатить взнос 65 евро.

"Торговать можно круглый год, но самая реализация, самая движуха – это "Славянский базар". Никаких ограничений нет, но выходить на улицу Суворова имеет смысл только во время "Базара". В другое время не принимается", – поделился предприниматель Андрей Половинко, торгующий вездесущими сувенирными магнитами почти по евро за штуку. – "Покупают очень хорошо. Подходят и из Владивостока, и из Литвы, и местные".

"Славянский базар" в Витебске © Сяржук Гавриленко

Свои товары Андрей Половинко решил прорекламировать неординарным способом: белорусскоязычным покупателям он предлагает "Казкі Віцебскага лесу" (бел. "Сказки Витебского леса". – Ред.), русскоязычным же настоятельно рекомендует (орфография и пунктуация сохранена): "Товарищ! // Не надо лишних слов // Купил чаво // И бывай здоров".

"У нас два государственных языка. Так творчески на тот момент легла карта", – выкрутился предприниматель, объясняя семантико-стилистический диссонанс своего рекламного объявления.

"Славянский базар" в Витебске © Сяржук Гавриленко

"Я со всеми тут говорю на украинском языке, кроме, возможно, маленьких детей – им простительно. И все всё прекрасно понимают!" – заявил предприниматель Сергий Свитный из города Нежин Черниговской области, торгующий деревянными фигурками, погремушками, трещотками, а также мечами и саблями с национальной украинской символикой.

На несколько июльских дней во время проведения международного фестиваля искусств на витебских улицах появляется другое поселение – Город мастеров. Ремесленники со всех уголков Беларуси, а также из ближнего и дальнего зарубежья ежегодно во время проведения "Славянского базара" традиционно собираются в городе над Двиной, чтобы похвастаться своими умениями и заколотить копейку-другую.

"Наш Дом ремёсел славится своими народными мастерами, у нас пятеро народных мастеров Беларуси. Мы вчера участвовали в конкурсе по соломоплетению и в двух номинациях взяли первые места. Наши мастера и в Америку ездят, и в страны Балтии, и в Польшу, и в Россию также", – сказала участница витебского "Города мастеров" Ольга Реут из города Городок Витебской области.

"Литовская улица" на "Славянском базаре" © Сяржук Гавриленко

"Ранее было очень серьёзно представлено ремесленничество – был такой Город мастеров, он есть и сейчас, но очень сильно деградировал, – заявил витебский журналист Сергей Серебро. – Но когда "Базар" начинался, в его лучшие годы это было что-то невероятное: тогда приезжали настоящие ремесленники, конечно, в первую очередь из постсоветского пространства, но также и из Европы. У них были большие программы по гончарству, по кузнечному искусству, мастер-классы для простых людей, но все это ушло, и сейчас Город мастеров превратился в такую себе "китайскую яму".

"У людей большой интерес. Но, к сожалению, покупательские способности у нас немного понизились. Наши сувениры сейчас больше идут на продажу, но есть и спецзаказы: люди видят, что мы делаем, приходят, берут визитки. Интерес к продукции народных мастеров очень большой", – подчеркнула Ольга Реут.

Путин в антиквариате © Сяржук Гавриленко

Наряду с товарами широкого потребления выставляют на всеобщее обозрение свои сокровища и антиквары. В плотной стайке бюстов Сталина, Дзержинского, Есенина, Гоголя и Толстого неожиданно попадается тёмно-серый Путин, глядящий на ржавые подковы "от знаменитых людей": Петра I, Батьки Махно, Наполеона, маршала Жукова и др.

Первые метры берущей своё начало от Пушкинского моста улицы Толстого занимают торговые павильоны предпринимателей из Литвы. Это место так и называют: "литовская улица".

"Литовская улица" на "Славянском базаре" © Сяржук Гавриленко

"Дела у нас идут неплохо, можно даже сказать, хорошо, потому что всё сложилось: и погода, и реклама, и новинки, – говорит торгующий керамическими изделиями предприниматель Кястутис Седуйкис. – Сюда приехало немало наших: видите, половина этой улицы – литовская. Даже шестиметровую гитару привезли, и всё это очень привлекает людей. Мы сюда приезжаем уже шестой год. Свою продукцию мы уже прорекламировали, люди действительно приходят, больше всего белорусы и русские. Из России людей приезжает немало – всё же их артисты здесь дают концерты, на них ездят фанаты, которые потом приходят и сюда".

Литовские предприниматели предлагали жителям и гостям Витебска посуду, дверные колокольчики и различные сувениры из керамики, а также карамельные сладости. На другой стороне "литовской улицы" щедро дымил жаровнями павильон общественного питания Marceliukės klėtis.

Стараниями предприятия Marceliukės klėtis жители и гости Витебска во время "Славянского базара" имели возможность ощутить многообразие вкусов блюд литовской кухни: в меню точки общественного питания значились колбаски с гарниром по 4,34 евро за порцию, драники с мясом, "ведарай" и голубцы - по 2,6 евро.

"Место хорошее, всё нравится, много людей приходит: и поговорить, и поесть, что-то попробовать, – заявила сотрудница Marceliukės klėtis Элона. – Пообщаться хотят все. Нам не всегда хватает времени поговорить, но очень приятно, что интересуются, приглашают приезжать ещё. Нам тоже очень нравится: очень красивый старый город, вотчина князя Альгирдаса, и местные знают, что нас объединяет с этой конкретной местностью".

"Славянский базар" в Витебске © Сяржук Гавриленко

Город Витебск, где князь Альгирдас правил в начале XIV века, был основан на реке Западная Двина при впадении в нее Витьбы и Лучосы в 974 году. Между тем, по мнению сотрудников областного краеведческого музея, в записи летописца, сообщившего о появлении нового города, могла оказаться обидная ошибка. Основание города над Двиной исследователи связывают с именем великой княгини Ольги, а в 974 году она уже была в лучшем мире. Поэтому вполне вероятно, полагают ученые, что летописец перепутал цифры, и свое 1045-летие Витебск мог праздновать не в этом году, а значительно раньше.

Этот город хорошо известен за рубежом, особенно во Франции: там добрую память о родном селении оставил художник и поэт Марк Шагал. Впрочем, сегодня интернациональный гений вряд ли узнал бы родную Покровскую улицу: вид города существенно изменился. На витебских улицах рядом с обломками прошедшей эпохи появляются различные объекты, как тесно связанные с историей города, так и не имеющие к ней никакого отношения.

"Для истории незначительно время, которое прошло с тех пор, когда мы вышли из Советского Союза. Там были свои минусы, там были свои безусловные плюсы. А сейчас молодая страна стремится встать на ноги. Сколько она будет на эти ноги становиться – это зависит от нас. Как мы захотим быть белорусами, так мы ими и станем. Не думаю, что мы орусифицируемся до последнего. Поставили памятник Альгерду, через несколько лет – Александру Невскому. Это и есть сущность белорусов на сегодняшний день: они готовы быть друзьям многим. До определенного уровня", – заявил житель Витебска Алесь Замковский.