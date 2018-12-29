По данным на 16:00, большинство дорог государственного значения в Литвы мокрые.

Районные дороги с менее интенсивным движением остаются покрыты слоем укатанного снега, местами скользкие.

На юго-востоке Литвы и в окрестностях Таураге идут дожди, в других местах без осадков. Температура воздуха – 0-4°С.

По данным метеорологической службы, ночью предвидятся осадки, в большинстве случаев небольшой дождь, возможен мокрый снег. В восточной Литве будет образовываться гололёд, местами туман.