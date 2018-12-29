Состояние дорог в восточной части Литвы ночью усложнит гололёд, в субботу вечером предупредила Дирекция автомобильных дорог.
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным на 16:00, большинство дорог государственного значения в Литвы мокрые.

Районные дороги с менее интенсивным движением остаются покрыты слоем укатанного снега, местами скользкие.

На юго-востоке Литвы и в окрестностях Таураге идут дожди, в других местах без осадков. Температура воздуха – 0-4°С.

По данным метеорологической службы, ночью предвидятся осадки, в большинстве случаев небольшой дождь, возможен мокрый снег. В восточной Литве будет образовываться гололёд, местами туман.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Погода: снег окончательно исчезнет с уходящим годом (6)

Субботнее утро на востоке Литвы начнётся со скользких...

Ночью условия дорожного движения ухудшат гололедица и гололёд (22)

Дорожное движение в среду ночью будет осложнено...

Погода: в этом году Рождество белоснежное, но тёплое (1)

В первый день Святого Рождества над страной пройдёт...

Погода: гололёд, присыпанный снегом (5)

Синоптики предупреждают водителей и пешеходов: в...

Общество

На востоке Литвы ночью на дорогах появится гололёд (6)

Состояние дорог в восточной части Литвы ночью...

Опрос: человек года – президент Литвы Даля Грибаускайте (258)

Человеком года жители Литвы считают президента Далю...

Погода: снег окончательно исчезнет с уходящим годом (6)

Субботнее утро на востоке Литвы начнётся со скользких...

СМИ: в следующем году Литва отметит 11 знаменательных событий (19)

Целым 11 памятным событиям и именам выдающихся деятелей...

Прогноз на Новый год: после праздника погода изменится (5)

Похоже, что Литва простилась со снегом ненадолго....

TOP новостей

Опрос: человек года – президент Литвы Даля Грибаускайте (258)

Человеком года жители Литвы считают президента Далю...

Президент Литвы поделилась самыми запоминающимися мгновениями 2018-ого года (22)

За несколько дней до Нового года президент Литвы Даля...

Глава Forum Cinemas в странах Балтии: кинотеатры делают ставку на повышение комфортности (4)

Комментируя тенденции, которые будут доминировать на...

На востоке Литвы ночью на дорогах появится гололёд (6)

Состояние дорог в восточной части Литвы ночью...

Погода: снег окончательно исчезнет с уходящим годом (6)

Субботнее утро на востоке Литвы начнётся со скользких...