По данным на 16:00, большинство дорог государственного значения в Литвы мокрые.
Районные дороги с менее интенсивным движением остаются покрыты слоем укатанного снега, местами скользкие.
На юго-востоке Литвы и в окрестностях Таураге идут дожди, в других местах без осадков. Температура воздуха – 0-4°С.
По данным метеорологической службы, ночью предвидятся осадки, в большинстве случаев небольшой дождь, возможен мокрый снег. В восточной Литве будет образовываться гололёд, местами туман.
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